官員：回歸傳統中國式課堂才是正道

Image copyright PA Image caption 課堂時間如何安排，成了英國教育改革的焦點之一。

英國教育部次長尼克·吉伯（Nick Gibb）敦促英國學校恢復傳統的上課方式，老師在講台上向全班學生講授、板書、提問。

他認為，傳統的課堂有助於英國學生取得像中國學生一樣的學業成績。

吉伯認為，老師在講台上給全班學生講課，比讓學生「自己探索、發現知識」更有效。

英國的小學一直到1950年代都普遍採用傳統的上課形式。

在主張充分發揮學生主動性和創造性的教育理論及實踐的推動下，「以孩子為中心」的上課形式逐漸成為主流，學生主要自學，按自己的進度，以小組為單位或獨立「發現知識」，老師負責提供幫助。

吉伯對《星期日郵報》說，尤其是數學和科學這樣的科目，全班一起聽老師講課，效果遠比「時髦的」個人化教學方式更有效。

今年3月，吉伯率員赴上海考察，發現傳統的上課方式是中國學社國內數學成績比英國同齡人超前三年的主要原因之一。

有一些研究發現，遠東地區學生成績普遍比英國學生優秀，主要是因為那裏的傳統授課方式。

根據英中之間的相關協議，約60名上海數學教師11月到英格蘭，分散在各地的小學上示範課。

同時，英國70多名小學數學教師到上海學習怎麼上中國式數學課。

白金漢大學教育與就業研究中心主任艾倫·史密瑟斯（Alan Smithers）認為，「黑板+講課」的全班式教學被「學生為中心」式教學方式取代，40年之後，人們才意識到這麼做的荒謬之處。

研究發現，中國課堂上更經常採用全班互動，而在英國的小學課堂較少採用這種方式。

英國小學生近一半的上課時間用於「獨立或小組學習」，中國的課堂上獨立或小組學習的時間不到30%。

不過，個人化教育方式的因材施教、啟發式教育和發揮學生主動性等特點相對於傳統方式容易流於「填鴨式」教課的缺點，在圍繞英國教育改革的辯論中卻較少被提及。

教育部的這些「回歸傳統」式的改革措施，也遭到現行教育系統內部許多人的批評。

「時髦的上課方式」在英國的小學課堂上究竟有多普及，在小學質量排行榜上名列前茅的學校是怎麼上課的，都未見權威數據。

（編譯：郱書 責編：顧垠）