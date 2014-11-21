英促中小學回歸傳統教科書 迎頭趕上東亞學生

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英國政府要求中小學重新恢復傳統的教科書，在教育方面迎頭趕上歐洲和東亞的競爭對手。

主管中小學的教育部次長尼克·吉伯（Nick Gibb）表示，老師應該摒棄「反教科書」的觀念，使英格蘭縮小與表教育現出色的國家的差距。

他說，傳統的教科書能讓學生「更有結構性的學習」，節省教育經費，讓父母更容易協助孩子讀書做功課。

英國大部分中小學沒有規定教科書，而是以複印的一張張練習題，但這麼做耗費人力凖備，而且學生很容易弄丟。

成績差距

與此同時，有報告顯示，英國學生使用教科書的比例，遠遠比學校成績表現最好的國家少太多。

調查發現，只有10%的數學老師使用教科書，而芬蘭這個比例佔95%，新加坡達到70%。

而其他學習成績好的國家，例如韓國、德國和波蘭，都確保教科書是「在優良教學佔中心地位」。

教育部次長吉伯將利用這些資料，呼籲更多學校採用教科書來開展教學。

（編譯：友義 責編：路西）