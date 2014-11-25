英國工黨警告私校要為公校提供幫助

Image copyright Getty Image caption 像伊頓公學這樣的私立學校對大多數家庭的孩子來說是可望而不可即的

英國反對黨工黨影子教育大臣亨特（Tristram Hunt）發表講話說，英國的私立學校必須更多地向公立學校提供幫助，否則將不能繼續獲得政府的優厚待遇。

他說，如果工黨執政，私立學校只有同公立學校更緊密的合作，才能得到企業經營稅減免（Business Rate Relief）這樣的「補貼」。

亨特說，私立學校和公立學校之間目前在某些方面，例如體育和藝術方面，存在著「不光彩的差別」。

「我們希望看到私立教育和公立教育領域之間發生真正有效的互動，以便讓更多人獲得機會，促進英國社會階層流動性的發展。」

「如果我們想讓每個學校和社區的人才最大限度地發揮才智，就需要讓每個孩子都獲得發展的機會。」

「只獲得不付出」

亨特援引有關部門公布的統計數字說，在英格蘭有3%的私立學校為公立學校提供了贊助，另有5%的私立學校為公立學校提供了師資幫助，三分之一的私立學校與公立學校分享設施。

他說，對於私立學校在英國下屆議會任期內即將獲得的7億英鎊補貼來說，他們是不是應得呢？答案絕對是否定的。

「所以說，下屆政府將告訴他們：履行自己的責任，去努力賺取自己的所得，因為只獲得而不付出的日子已經結束了。」

但是，代表英國私立學校的私立學校委員會主席萊農（Barnaby Lenon）說，目前有90%的私立學校已經在同公立學校進行緊密的合作。

他還說，私立學校每年為國家創造47億英鎊稅收，還通過私營教育為納稅人節約40億英鎊資金，這足以建造460所學校。

（編譯：躍生 責編：李莉）