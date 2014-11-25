英國工黨警告私校要為公校提供幫助
英國反對黨工黨影子教育大臣亨特（Tristram Hunt）發表講話說，英國的私立學校必須更多地向公立學校提供幫助，否則將不能繼續獲得政府的優厚待遇。
他說，如果工黨執政，私立學校只有同公立學校更緊密的合作，才能得到企業經營稅減免（Business Rate Relief）這樣的「補貼」。
亨特說，私立學校和公立學校之間目前在某些方面，例如體育和藝術方面，存在著「不光彩的差別」。
「我們希望看到私立教育和公立教育領域之間發生真正有效的互動，以便讓更多人獲得機會，促進英國社會階層流動性的發展。」
「如果我們想讓每個學校和社區的人才最大限度地發揮才智，就需要讓每個孩子都獲得發展的機會。」
「只獲得不付出」
亨特援引有關部門公布的統計數字說，在英格蘭有3%的私立學校為公立學校提供了贊助，另有5%的私立學校為公立學校提供了師資幫助，三分之一的私立學校與公立學校分享設施。
他說，對於私立學校在英國下屆議會任期內即將獲得的7億英鎊補貼來說，他們是不是應得呢？答案絕對是否定的。
「所以說，下屆政府將告訴他們：履行自己的責任，去努力賺取自己的所得，因為只獲得而不付出的日子已經結束了。」
但是，代表英國私立學校的私立學校委員會主席萊農（Barnaby Lenon）說，目前有90%的私立學校已經在同公立學校進行緊密的合作。
他還說，私立學校每年為國家創造47億英鎊稅收，還通過私營教育為納稅人節約40億英鎊資金，這足以建造460所學校。
（編譯：躍生 責編：李莉）