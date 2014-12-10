英國擬成立教師行業組織提高教師地位

Image copyright PA Image caption 英國擬成立教育學院提高教師地位

英格蘭將成立一個新的教師行業組織教學會（ College of Teaching），目前這一計劃已經得到英國政府的批准。該學會將獨立於政府。

教學會的宗旨是保護和提高教師這一職業的水平和標凖。

英國教育大臣摩根（Nicky Morgan）和學校部長勞斯（David Laws）就應該如何辦這個教學會發起了諮詢工作。

摩根說，她希望教師這個行業能夠和醫生和律師具有同樣的地位。

在一份聯合聲明中，摩根表示教書「幾乎是一個缺少職業組織的獨特行業」。

聯合聲明還說，政府一定不能控制教學會，但是政府可以幫助建立這樣一個行業組織，讓它成為現實。

英國部長們希望能夠在兩年內使這個教學會開張。他們說，這個學會將能夠使教師們像其他的職業一樣建立起自己的高標凖，並在改進行業技能和能力方面起到領導作用，為英國的學童實行高標凖的教學。

一些教師抱怨說，他們職業發展的機會很少，質量也欠佳。

英國校長組織對此表示支持。英國全國中學校長協會的負責人霍比（Russell Hobby）說，「這對教師這個行業是個關鍵時刻」。

他說，政府的支持非常必要。他表示，教師這個行業需要一個一致性的框架，這樣才有利於職業發展。教師應該永遠不能停止學習。

英國教師工會的負責人也表示，提高教師職業的地位非常重要，因為教師的士氣極低。

英國在2000年曾經有一個英格蘭教學委員會組織（A General Teaching Council for England），但是被聯合政府在2010年上台後廢除。

蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭的教學委員會仍然保留。

編譯：凱露