英前大學部長批評政府抑制海外學生計劃

保守黨前大學和科學事務部長大衛•威利茨（David Willetts）猛烈抨擊內政大臣特雷莎•梅（Theresa May）提出的改革海外學生簽證的建議。

特雷莎•梅表示，她支持一項留學生簽證新規建議；根據這項建議，外國學生在英國結束學業後必須離境。

她認為，目前的學生簽證制度被濫用，許多外國學生結束學業後非法滯留英國。

她支持的這項新規可能被納入保守黨正在起草的2015年宣言。

反對黨工黨認為，外國學生給英國帶來了「數以十億英鎊計的投資」。

根據現行規定，歐盟以外國家來的留學生課程結束後可以在英國逗留4個月，如果在此期間找到程度相應的工作，就可以申請把學生簽證改為工作簽證。

保守黨提出的新規則要求所有留學生在簽證到期後立刻離境，如果要繼續深造或者接受工作，需重新申請簽證。

保守黨前大學部長威利茨稱，特雷莎•梅的這一針對海外學生的計劃實屬「小氣」。

在今年七月離開內閣的威利茨周二（23日）在《泰晤士報》上發表題為「梅的『小氣』計劃將損害英國」的文章，譴責了這些建議。

他寫道：「我們已經收緊了規章制度，以打擊那些冒牌學院，阻止我們的學生簽證制度被濫用。但最終你將達到一個臨界點。上周末內政部推出的進一步收緊畢業後工作簽證的計劃會給我們的大學造成真正的破壞，並把外國留學生趕跑。」

威利茨批評內政大臣想把完成學業的外國留學生遣返回國的打算是「小氣的和向內看的」。並說海外留學生是 「一個不斷擴張的全球市場」，英國應該保留和擴大其在這一市場中的份額。

據統計，全球每年有超過400萬名海外留學生，其中有將近50萬選擇來英國讀書。

威利茨說，內政部的這一限制留學生工作簽證的新計劃將給來自印度和中國的留學生造成威懾作用。

他說：「事實上，印度的報紙昨天已經在跟進這條新聞，刊登了例如『英國政府計劃把外國畢業生踢出去』的頭條。」

不過，分析人士認為，特雷莎•梅的這一計劃是一個政治姿態，以顯示在處理英國的移民問題上她比其他潛在的保守黨領導人的競爭對手更嚴厲。

（編譯/責編：尚清）