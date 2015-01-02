英教育專家：培訓師資「應從娃娃抓起」

Image caption 從小學裏發掘未來「當老師的料」

英國教育部師資培訓代理機構表示，應該從小學開始培養下一代的老師。

英國全國教師與領導學院（National College for Teaching and Leadership）負責人泰勒（Charlie Taylor）說，應該從小學裏尋覓人才，挖掘未來「當老師的料」。

「我會從小學開始著手，隨著孩子年齡漸長，鼓勵他們未來從教。」

他還補充說，應該給年輕人擔任「教學助理」的機會，讓他們親身體驗一下當老師是什麼滋味，讓更多年輕人走上這條路。

師資不足

此前，教育標凖辦公室（Ofsted）警告，隨著培訓教師人數逐年減少，英國未來可能面臨師資不足的窘境。

Ofsted還說，招聘合格老師是一大問題，加入師資培訓的新人又不夠，同時面臨兩個問題。

統計數字顯示，2009/10學年度至今，新加入師資培訓的人數減少了17%，比2014/15學年度的師資需求少了7%。

但是英國教育部表示，2000年至今，教師職位空缺始終維持在1%左右，師資缺乏問題沒有那麼嚴重。

（編譯：友義 責編：路西）