調查：英國更多有孩子的年輕家庭入不敷出

Image caption 研究發現，英國撫養孩子日益昂貴，但工資卻多年滯脹，導致更多年輕家庭入不敷出。

一項最新調查發現，更多有未成年子女的英國家庭收入低於「最低可接受生活水平」。

這些家庭的父母和子女人數達810萬。

在截至2013年的5年間，入不敷出的父母和子女人數增加了三分之一以上。

約瑟夫·朗特利基金會（Joseph Rowntree Foundation）的這份研究報告稱，工資收入滯脹和政府福利削減是導致這一現象的主要原因。

不過，英國政府認為這組數據並不真實體現貧困現象。

最低標凖

研究人員把家庭收入跟「最低收入標凖」做了比較，這個標凖用來確定「生存工資」；根據通脹和公眾對可接受的生活水平的必備項，這個標凖每年更新調整。

研究人員指出，這個衡量指標不光包含食物、衣服和屋舍，還包括為了獲得參與社會生活的機會和選擇所必備的條件。

對最新數據（2012-13）的分析顯示，至少810萬父母和未成年子女的收入低於他們所需，比2008-09年增加了220萬；單親家庭中71%聲稱入不敷出，2008-09年這個比例是65%。

夫妻雙方有一人不工作的家庭中，51%認為收入受到擠壓，之前這個比例是38%。

研究發現，23%無子女的年輕夫婦受到就業不景氣和低收入的沉重打擊。隨著經濟狀況逐步好轉，這寫家庭的處境可能在改善，但子女未成年的工薪家庭「將繼續承受工資滯脹的衝擊」。

研究報告作者稱，這些數據顯示了經濟危機對哪些群體的打擊最大，以及隨著時間推移，受打擊最大的群體出現的變化。

去年，最受打擊的是單身青年，而今年則是遭遇收入和拖家帶口的開銷之間差距拉大的群體。

研究報告敦促政府設法避免這種狀況可能「對下一代造成的嚴重後果」。

報告提出的政策建議中包括：最低工資的調整與生活開支和平均工資的變化掛鉤；確保貧窮家庭的水電煤氣、交通和金融服務開支不再增加；敦促更多雇主支付「生存工資」；上調享受社會福利資格的收入下限。

不準確

英國政府發言人表示，這向研究結果並不能真實衡量英國的貧困。

她說，被認為屬於基本必需的東西隨著人的期望值逐年改變而變化，比如外賣、年薪27000英鎊，還有乘出租車的錢，等等。

而現實情況是，從2010年起，生活在相對貧困中的未成年人數量減少了30萬，在沒有工資收入的家庭中成長的孩子的人數處於最低紀錄。

她表示，政府的長期經濟發展計劃是有效的，就業人數比以前任何時候都多，工資漲幅也開始超過通脹。

而目前英國的收入不平等現象比本屆政府上台時有所減輕，經濟復蘇遍及全國。

（編譯：郱書 責編：董樂）