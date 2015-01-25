「不聽話就別想玩電腦」

Image copyright BBC World Service Image caption 平板電腦和智能手機成了家長和孩子較量的砝碼。

英國一家組織就現在孩提時代狀態的調查顯示，家長正通過讓不讓玩兒電腦的辦法，來作為管教孩子的一種常用招數。

這個名叫「說說孩子」(Childwise)的調查研究了自九十年代以來的英國家庭生活的變遷。該調查顯示，孩子們使用平板電腦的數量出現激增。

但該調查發現，家長們也在「將計就計」地通過讓不讓孩子玩兒電腦，作為獎勵或懲罰孩子的一個新招。

同時，孩子們現在上網的時間要遠遠超過看電視的時間。

該組織最新的第21版年度調查指出，孩子們現在的生活裏到處都與技術相關，充斥著平板電腦、筆記本電腦、視頻遊戲和智能手機。

「新潮獎勵」

這項調查採集了全英國超過兩千名孩子的代表性樣本，參與調查的孩子們的年齡在5到16歲之間。

調查結果顯示，這個年齡段最受歡迎的兩個網址是視頻網站「YouTube」、和在線遊戲「我的世界」。

在英國青少年中，平板電腦的使用正在超過筆記本電腦，並在家庭裏成為家長和孩子討價還價的重要籌碼。

這項研究指出，「家長們喜歡平板電腦，因為它們能拿來拿去。家長們根據孩子的表現好壞，可以把平板電腦給他們玩兒，或從他們手裏拿走。這種辦法在以往的傳統電視機或電腦上是不可能的。」

「平板或手機上的應用軟件可以買來作為獎勵。隨著越來越多的平板電腦在小學得以使用，平板電腦在教育方面也發揮著巨大優勢。」

Image copyright BBC World Service Image caption 平板電腦在教育方面的優勢也是有目共睹的。

負責該項研究的萊格特(Simon Leggett)說，平板電腦尤其被青少年當作自己的私人財產，讓家長們在限制孩子使用時，變得越來越難。

能不能上網現在已經儼然成為孩子們生活中不可分割的一部分。他說，孩子們把上網當成應該應份的、而並不感到榮幸。

家長網站「Netmums」主編蘭森(Cathy Ranson)認為，這將勢必變成影響很多家庭氣氛的因素。

她說：「過去懲罰孩子是罰站，現在則改為不讓玩兒電腦、看電視。」

她說，該網站對用戶的調查顯示，很多家長現在都通過限制孩子玩兒電腦，作為一種懲罰或獎勵，取代了過去的老辦法。

她警告說，家長如果老拿電腦說事兒的話，將把電腦抬到一個至高無上的位置，並「讓真正的家庭生活蕩然無存」。

Image copyright BBC World Service Image caption 平板電腦越來越多地走入低齡孩子們的生活。

同時幹幾件事

「說說孩子」組織的年度調查顯示，在他們調查的最小的一組年齡的孩子裏，即五歲到七歲的孩子中間，有三分之一的孩子有自己的平板電腦，五分之二的孩子每天都上網，並且上網時間超過一個小時。

在13歲到16歲的青少年中間，上網就更普遍了，並且每天上網時間都能達到平均兩個半小時，而視頻網站「YouTube」去的人最多。

有90％的十字頭孩子都有自己的智能手機，他們通過手機上網，並拿手機和朋友聊天。

同時，十多歲的孩子們更願意拿手機聽音樂。

這些孩子經常在同一時間使用多個不同的技術手段，有五分之四的孩子在看電視的時候，手裏還忙著別的，最常見的是上網和玩手機。

只有17%的孩子會乖乖地只看電視。

同時，電腦對孩子們的閱讀習慣也產生影響。其中，最受歡迎的是電腦遊戲「我的世界」的使用說明書。

至於健康問題，由於孩子們沉迷於玩兒電腦，鍛煉身體的時間自然就少了。

Image copyright BBC World Service Image caption 青少年更願意通過手機聽音樂和聊天。

現在，英國十幾歲的孩子最喜歡幹的首先是玩兒電腦，其次是看電視。

他們一個星期戶外鍛煉的時間，也比不上一晚上玩兒電腦的時間。

在十幾歲的孩子們中間，「臉書」算不上老大了。更多其它的社交網站開始盯上青少年，視頻博客也成了孩子們的新寵。

儘管看電視依舊是孩子們最喜歡的一件事，但他們獲取電視內容的途徑已大不相同，他們更喜歡通過點播方式，隨時看自己想看的電視節目。

雖然《老友記》都十多年沒新鮮東西了，但13、14歲的孩子們看起來還是樂此不疲。

（編譯／責編：孫晨）