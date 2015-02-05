學生當心！部分英國大學「擅改課程內容」

Image copyright Getty Image caption 英國消費者組織Which？說，許多大學使用不公平甚至可能是非法合同條款改變學生課程。

英國消費者組織Which?警告說，英國許多大學的合同條款迫使學生接受不公平和意想不到的學習課程的改變，其中一些改變甚至可能是不合法的。

Which?質疑高校是否為學生繳納的學費提供了物有所值的教育課程。

Which?稱，他們掌握了一些高校使用違反消費者保護法的合同條款的證據，並呼籲英國競爭及市場管理局對此進行調查。

該組織依據《信息自由法》條款對142所英國大學進行了調查，查詢了關於這些大學在學生報名之後改變課程內容的政策和合同條款，以及如何向未來的學生提供信息等問題。

調查結果發現，有51%大學的合同中有允許校方改變課程內容和場地的條款，甚至在這種改變可以避免的情況下，校方也有權對課程作改動。

在接受調查的142所大學中，有20%使用了Which?的律師認為是違反了《消費者合同不平等條款規章》的條款。有31%使用的條款被認為措辭不當，甚至可能不合法。

多家大學

在Which?認為的使用可能不合法合同條款的26所大學中，包括了阿斯頓大學、倫敦大學國王學院和萊斯特大學。

Which?的調查發現，只有5%的大學在合同中使用措辭明確的條款，而約克大學是合同條款最合標凖的大學。

消費者組織Which?發起這項調查，是因為越來越多大學生投訴校方在他們入學後改變課程、取消學位或增加學費。

Which?說，學生們沒有多少選擇，要麼投訴，要麼面對程序複雜的中途轉學。

Which?組織的總裁羅伊德說，大學入學合同中如此廣泛的使用不公平的條款讓人擔憂，學生有權在簽訂入學合同之前確定自己的課程和學位。

目前英國大學的學費已經上漲到每年9000英鎊，因此消費者組織Which?指出，大學的教學應該符合學生繳納的學費的價值，否則就是侵犯了消費者權益，違反了消費者保護法。

（編譯：嵇偉 責編：顧垠）