收生限制取消 英國大學招生各出奇謀

Image copyright PA Image caption 不少大學因為種種原因都希望招收更多的學生。

英國大學每年可以招收多少學生本來是有上限的，但是，隨著新制度的實施，從2015-16年度開始，當局將完全撤銷這方面的限制。不少大學因為種種原因都希望招收更多的學生。

這種情況造成了激烈的競爭，很多大學都用「奇謀」希望能夠吸引最多的學生報名，手段包括「利誘」，或者加強利用中介到海外招生。

所謂「利誘」就是提供吸引學生的條件，目前可見的手法可謂「式式俱全」。

獎金器材

舉例說，城市大學（City University）就為所有第一年的本科生提供每年3千英鎊的獎學金，而且無論是英籍或者歐盟學生都可以申請，條件是他們的A Levels成績必須最少是ABB。

此外，一些大學也提供電腦或者有關器材，吸引學生。考文垂大學（Coventry University）就為所有媒體學習的學生提供一台先進電腦，以及相關軟件。不過這些器材是借給學生的，可是，如果他們完成學業，器材就歸他們所有。

一些其他大學就不提供「物質引誘」，改為以「明確錄取」作為吸引學生的辦法。英國大學大多在本科生收生時會說明是「暫取」，條件是他們必須在A Levels考試時獲得所需成績等級。因為這種做法，不少考生都會一直擔憂自己自己是否真能上大學，直至最後成績公布為止。

明確錄取

不過，一些英國大學已經開始放棄「暫取」的做法，改為明確表示錄取學生。由於可以清楚知道自已已經可以晉身高等學府，因此，不少學生會選擇這些大學，免卻自己不斷為前途擔憂的可能。

目前提供「明確錄取」的大學有幾家，包括諾丁漢大學（University of Nottingham），以及伯明翰大學（University of Birmingham）。

除了在吸引學生方面下功夫，一些大學，包括頂尖學府，都開始擴大自己的海外生源。

中介服務

英國「泰晤士高等教育」網站最近利用《信息自由法》取得的資料顯示，越來越多的英國大學利用海外的中介，擴大招生。這種情況被認為與取消收生數目限制有關。

資料顯示，大學會為每名非歐盟學生向中介付出多達1767英鎊的費用。

「泰晤士高等教育」網站向158家高等學府提出了質詢，得到了106家回復，提供了付費的資料。

數字顯示，在2013-14年度，這些大學向中介付出了共8670萬英鎊的費用，比較此前兩年增加了16.5%。

除了中介費用上升的因素外，大學擴大在海外收生也是一個主要原因。

大家別以為需要以此途徑招生的都是那些二流大學。數據顯示，一些相對有名的大學也在此之列，包括：紐卡斯爾大學（Newcastle University），以及格拉斯哥大學（University of Glasgow）等。

（撰稿/責編：顧垠）