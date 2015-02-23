紐卡斯爾大學將設倫敦校區面向國際學生

Image caption 紐卡斯爾大學在英格蘭北部，將於2015年9月在倫敦金融城邊開倫敦校區。

英格蘭北部的紐卡斯爾大學宣佈今年9月開設倫敦校區，計劃招生1200名，主要面向國際學生。

根據最新宣佈的計劃，紐卡斯爾大學倫敦校區將開設全日製和半讀制本科及研究生課程。

在初始階段，教學主要側重商科。

紐卡斯爾大學倫敦校區是該校與合作伙伴、私營公司INTO的合資項目，校址定於倫敦利物浦街火車站附近的INTO辦公樓。

INTO已經在上述地點為倫敦城市大學（City University London）開設預科班課程。

同時，INTO在紐卡斯爾大學本部小區已有一個學生中心，收錄了800名學生。

除了招收國際學生，紐卡斯爾大學倫敦校區也將為本校學生到倫敦從事學習、研究活動提供基地。

紐卡斯爾大學已經在馬來西亞開設了醫學院校區，並於新加坡理工大學建立了教學合作伙伴關係。

《泰晤士報》引述紐卡斯爾大學校長布林克（Chris Blink）說，倫敦校區將成為上述兩個教學點的補充，強化紐卡斯爾大學具備的創新和優質教育聲譽。

今秋將成為紐卡斯爾倫敦校區的建築原來是東安格利亞大學（UEA）的倫敦校區，去年9月關閉。

外地大學在倫敦設校區已經引起有關部門的注意，去年曾就這類教育機構涉嫌簽證舞弊指稱展開調查。

Image copyright AFP Image caption 紐卡斯爾大學倫敦校區將設在倫敦金融城的利物浦街車站附近。

奉政府之命調查上述指稱的機構，QAA，最後認定這些設施「基礎完善扎實，管理有效」。

（編譯/責編：郱書）