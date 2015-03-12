留英解析：2015世界大學聲譽排名出爐

Image copyright AP Image caption 《2015世界大學聲譽排名》美國哈佛大學仍然高居榜首

英國《泰晤士報高等教育》期刊昨天（11號）發佈《2015世界大學聲譽排名》，歐美大學繼續壟斷榜單前10名，英國大學排名變化不大，香港大學首次迭出前50，內地院校排名則有所上升。

昨天發佈的排名是《泰晤士報高等教育》期刊第5年發佈該榜單。調查在2014年12月到2015年初進行，全球142個國家、近9800名來自不同領域的學者，根據個人意見，每人推舉不多於10所院校，進行綜合分析排名。

新榜單上，美國哈佛大學仍然高居榜首，英國劍橋大學緊隨其後，名次較去年上升兩位；牛津大學則取代去年斯坦福的位置，位列榜單第三。麻省理工從去年的第二名掉至第四名。第5至第10名分別為斯坦福大學、加州大學伯克利分校、普林斯頓大學、耶魯大學、加州理工大學、哥倫比亞大學。

較為引人注目的是，今年的排行榜顯示，香港的各所大學排名平均下跌20位。香港大學更從去年的第42位迭出前50。

內地大學中，北京大學和清華大學名次較去年均有所上升。

倫敦和巴黎則成為本次排名的一項並列第一，成為上榜大學最多的城市。英國的劍橋大學和牛津大學有所進步，以第二位和第三位的成績取代了去年的麻省理工和斯坦福。

澳洲大學有5所院校進入前100名，亞洲區方面，日本東京大學整體排名雖然下跌一位，排第12，但仍然是亞洲第一。新加坡國立大學則排第24。

Image caption 除了倫敦、牛津和劍橋大學之外，其他的英國大學面臨全球排名下滑

英國大學持續下滑

過去幾年，英國名牌大學在全球大學排行榜上的位置逐年下降。根據2012至2013年泰晤士報高等教育全球大學排行榜，全球排名前100名的大學中，英國大學僅佔10席。

在2011至2012年的全球大學排行榜中，進入全球前100名的英國大學有12個，2010至2011年則有14個。

除了劍橋、牛津、帝國理工和倫敦大學學院以外，一些英國的名牌大學排名也呈下降趨勢。

由榜單的情況可以看出英國大學的頹勢，榜單編輯也警告說，除了精英的頂尖大學之外，其餘的英國大學在未來一代人的時間內可能面臨「全球排名崩潰」。

但與此同時，也有幾所英國大學的排名上升，愛丁堡大學由第36升至第32；約克大學則從第121升至第103，但上升優勢非常微弱。

《泰晤士高等教育期刊》主編Phil Baty對媒體表示，「除了倫敦、牛津和劍橋這個金三角地帶之外，其他的英國大學面臨全球排名崩潰。」

亞洲各國巨額投資頂尖研究性大學現在開始出現成效，而英國的情況剛好相反，公共投資減少、簽證措施也不利於吸引全球頂尖學術研究人員和優秀學生，英國大學的國際地位面臨更大挑戰。

（責編：李莉）

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