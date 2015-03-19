英國人才：政府許諾資助博士和碩士生

Image caption 到2022年，英國每七個工作中就有一個工作需要碩士或以上的學位

英國財政大臣奧斯本在最新公布的預算中許諾要給攻讀博士和以做研究為主的碩士學位的學生提供2.5萬英鎊貸款。

他說，「未來經濟的成功依賴科技的成功。」

英國政府表示，為保持競爭優勢，英國必須要培養更多人才。

但是，反對黨工黨領袖米利班德說，更有效的辦法是把大學學費減少到6千英鎊。

奧斯本的有關提議將進入意見諮詢階段，以檢討政府是否能有效資助碩士或以上學位的學生。

還款安排

根據這個提議，碩士和博士生畢業後找到並開始工作以後才開始還貸款。

英國政府考慮向碩士和博士生貸款反映出英國對人才的需求正在不斷增長。

創新和高科技對帶動經濟增長和創造就業至關重要。

根據英國政府就業和技能委員會的數字，到2022年，每七個工作中就有一個工作需要碩士或以上的學位。

但是英國的碩士和博士生人數卻落後於其他競爭對手，比如美國和澳大利亞。

英國高等學府已經警告說，研究生和博士生缺少資助的問題，對那些想繼續在大學深造的本科畢業生構成了一道巨大屏障，特別是那些在讀本科時就已經欠下巨大債務的學生。

（撰稿：董樂 責編：顧垠）