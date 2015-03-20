英國專家：雙手對稱一致的孩子「更聰明」
- 2015年 3月 20日
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一項研究稱，雙手對稱一致的孩子與雙手大小不對稱的孩子相比，可能更聰明。
英國愛丁堡大學的研究者發現，左右手大小一致對稱的兒童，在智力測驗中反應速度更快。
研究者說，即便把齡和性別差異考慮在內，仍顯示同樣的結果。
研究顯示，人的身體的勻稱與健康和智力之間從小就有關聯。
負責研究的愛丁堡大學認知功能研究中心的德拉里教授說，這個研究對人的大腦與身體如何從小到老一同發展提供了信息。
856名年齡4-15歲的兒童參加了這項研究。
研究人員用數字掃描儀測定他們雙手的對稱程度，然後與他們在電腦智力測試的反應速度相比較。
德拉里教授說，身體的對等勻稱程度與反應速度的聯繫，可能為一個人一生的健康狀況提供一個重要參數。
此前的類似研究已經顯示，成年人的身體勻稱程度與智力之間的關係。
男人面部對稱程度越高，在老年智力衰退的危險越低。
（編譯：騰龍 責編：顧垠）