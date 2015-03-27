考試未到 英國學生已經開始失眠

英國學子快要迎來夏季考試高峰，調查顯示許多中學生已經開始因為憂慮和壓力而失眠。

調查顯示，在考試舉行前的一個月，每天睡眠只有5至6個小時的中學生人數加倍，許多人說他們因為擔憂或壓力而失眠。

英國睡眠協會（Sleep Council）詢問了1,000名青少年發現，有10%的受訪者平常日子睡5至6小時，但是考前一個月，睡5至6小時的人增加為20%。

調查還顯示，平常日子睡眠6至7小時的人有26%，但考前一個月，能睡6至7小時的人下降為20%。

平常日子能睡7至8小時，或是8小時以上的比例，到了考前一個月睡眠也減少了。

臨時惡補

有幾乎一半（48%）的受訪者承認，他們有時候將必須複習的功課全部集中在一個晚上複習，甚至有7.8%的人表示他們總是這麼做。

調查也表明，考試壓力影響青少年睡眠品質，有超過四分之一的受訪者表示，他們因為憂慮和壓力一夜醒來好幾次，或是提早醒來。

睡眠協會表示，「調查顯示考試壓力導致學生失眠，其結果是他們的身心沒有獲得充分休息，影響他們身體功能和考試時的表現。」

「睡眠充足質量好能促進大腦功能，改善記憶力，白天學習的內容記得更清楚，有利成績表現。」

（編譯/責編：友義）