調查：五分之一英大學生考慮從事性工作

Image copyright PA Image caption 大學生從事的性服務包括脫衣表演、電話色情聊天、性感舞以及賣身。

一項大規模調查稱，22%的英國在校大學生曾考慮從事性工作。

來自英國各地的6,750名大學生參加了威爾士斯旺西大學（Swansea University）的一項網上調查。

調查稱，5%的受訪大學生已經從事性工作。其中，涉足性服務業的男性大學生比女生多。

大學生從事的性服務包括脫衣表演、電話色情聊天、性感舞以及賣淫。

大學調查

這項《大學生性工作調查》由斯旺西大學司法和犯罪學中心承擔。

調查發現，有性服務業工作經歷的大學生中，76%的人覺得他們的工作環境安全，但從事有直接身體接觸服務的受訪者中，有49%的人擔心暴力。

三分之二的人說，涉足性服務業是為了掙錢保持享有的生活方式，45%表示為了避免負債。

儘管參與調查者中男性只有三分之一，但5%的人說曾從事性服務工作，女生相比只有3.5%。

（編譯：騰龍 責編：友義）