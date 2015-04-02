牛津大學「羅德獎」首次對華開放招生

Image copyright z Image caption 牛津大學羅德學院院址

享譽國際的獎學金項目羅德基金會3月30日在北京宣佈成立羅德中國獎學金。

這意味著中國成為第一個不具備任何「英語國家」、「英聯邦國家」或「西方國家」等過往羅德獎學金淵源特色的來源國。

首次對華開放？

牛津大學羅德學院院長查爾斯·康恩（Charles Conn）對BBC中文網記者說：「羅德獎學金創立進入第二個世紀之後，我們就一直在思考，如何能夠使羅德獎更加適應時代的發展。我們越來越意識到新興國家的重要性，而中國無疑是當今世界極為重要的新興國家。」

查爾斯·康恩表示，在過去的兩年間，羅德基金會一直就對華開放進行積極凖備。他們與中國著名學府、資助者以及中國外交部和教育部均進行過相關洽談，並得到了積極響應。

羅德獎學金強調選拔過程的「獨立性」，對於中國學生的選拔遵循其以往的選拔標凖。「我們注重智識表現，但更加重視足以體現候選者領導力的其他特質，如關懷他人，具備同理心及社會責任感等。」

但 2009年香港地區羅德獎學金得主、本科就讀於北京大學的徐力恆稱，羅德基金會要想在中國選拔出真正優秀的學生，必須要做到像在其他地區那麼嚴謹和公正才 算成功。「我希望羅德獎學金在中國成立及遴選能夠得到羅德學者群體和國內外教育界人士的關注，確保它公平公正地順利運作。」

Image copyright z Image caption 3月30日羅德基金會在北京宣佈設立羅德中國獎學金

與「中國-牛津」獎學金、清華蘇世民學者項目等其他獎學金項目相比，查爾斯·康恩稱，羅德獎學金與之並不存在競爭，相反，不同獎學金項目的選拔對象及標凖略有不同，彼此之間很友好。

如何申請及選拔？

查爾斯·康恩在接受BBC中文網記者專訪時稱，羅德獎學金的申請沒有學科限制，今年將在中國選拔出3-6名候選人，將於2016年進入牛津大學攻讀研究生課程。

羅德中國項目今年將關注國內五所大學：北京大學、清華大學、復旦大學、上海交通大學以及浙江大學。但同時它也不排斥其他中國大學的本科生甚至在海外留學的中國籍學生。

據介紹，申請者需要提交申請表格、個人簡介及相關推薦信，經過篩選之後，基金會將對候選者進行視頻面試；進入最終面試者，基金會將會邀請7-9名來自不同國家、不同領域、不同背景的專家構成評選委員會，進行最後定奪。

羅 德基金會成立於1903年，是遵守英國殖民時期礦業大亨，擁有當時全世界90%鑽石工業的施素·羅德（Cecil Rhodes）的遺願設立，初衷是培養「為世界而奮鬥」、「以天下為己任」、促進國際交流與和平的卓越領袖，目前每年從30個國家及地區評選出83名羅德 學者授予該獎學金。美國著名天文學家埃德溫·哈勃、澳大利亞諾貝爾生理學獎得主霍華德·弗洛裏、前美國總統比爾·克林頓及現澳大利亞總理托尼·阿博特均曾 獲得羅德獎學金的資助。

（責編：歐陽成）