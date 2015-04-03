英格蘭小學入學位置嚴重短缺

Image copyright school Image caption 英格蘭中小學在校學生人數預計到2023年將增加到802.2萬人

地方政府警告，英格蘭地區五分之二的地方政府不能為2016年9月入小學的新生提供足夠位置。

英格蘭地方政府協會（LGA）說，人口增長造成的入學壓力已經到了「臨界點」。

地方政府警告說，英國將面臨學校名額短缺的「全國性危機」。

「危機」

許多小學已經被迫增加班級數量、擴大班級學生人數以應付入學壓力。

特別是倫敦以及英格蘭其它大城市，如曼徹斯特和布里斯托等，壓力尤為嚴重。

地方政府協會說，無論5月7日的大選哪個政黨勝出，都要面對小學位置短缺加速的嚴重問題。

英格蘭地方政府領導人發出警告說，預計英格蘭中小學到2023年需要創造88萬個新位置，這將對學校構成沉重的資金壓力，使學校不堪重負。

新位置

按照英國政府去年發表的報告，到2023年，英格蘭中小學學生人數將從目前的714.3萬人增加到802.2萬人。

英格蘭地方政府協會表示擔心，學校受到的壓力可能會達到一個臨界點，使學校沒有位置接納新生，也沒有資金再擴大學校。

LGA要求中央政府全面提供增加這些位置所需要的經費，也就是大約120億英鎊資金。

LGA表示，同上述120億英鎊的數字相比，中央政府承諾的73.5億英鎊資金是不夠的。

除要求中央政府增加資金之外，LGA還要求減輕審批負擔，在開辦新學校方面擁有更大的權力。

LGA表示，各地方政府正在盡一切努力確保每個孩子都能入學。

英國反對黨工黨公布的數據顯示，英格蘭大約五分之一的小學接納學生的人數已經超出了自己的能力。

但是執政的保守黨對工黨提出了嚴厲批評，形容上屆工黨政府沒有為危機作好凖備。

（編寫：騰龍 ）