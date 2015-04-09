英大學校園體驗排行榜出爐 巴斯居榜首

Image copyright PA Image caption 最新調查結果顯示巴斯大學為學生提供的學習和生活體驗「全國最佳」。

最新英國大學生「校園體驗」年度調查結果出爐，巴斯大學名列榜首。

《泰晤士報高等教育》的這項調查顯示，巴斯大學為學生提供的學習和生活體驗「全國最佳」。

調查評估範圍包括教學、校園設施、行業聯繫和便利生活設施。近14700名全日製本科生參加了今年的調查。

去年的冠軍，謝菲爾德大學，今年落到第三位，排在拉夫堡大學之下。

巴斯大學去年排名第二，有11000多名本科生。

劍橋大學和牛津大學今年分別名列第四、五。

薩里大學和紐卡斯爾大學今年躋身前十名，而諾丁漢大學、鄧迪大學和杜倫大學則被擠出前十。

大學生校園體驗調查已經進行到第十年；今年參與調查項目的是青年市場研究機構YouthSight。

去年一項類似的調查，全國學生滿意度調查（National Student Survey），發現過去十年來英國大學生對上大學期間各方面體驗的滿意度持續升高，尤其在學術支持和學習成果考核等方面。

納入分析的調查樣本包括歷年來200多萬名讀大學最後一年學生的學生滿意度調查。

（編譯/責編：郱書）