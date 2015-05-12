調查：英國新議員近三分之一曾受私校教育

Image caption 如果英國的議會要真正能代表全英國，那就應該是最優秀的人當選議員，無論他們來自什麼樣的社會背景。

英國新一屆議會中，32%的新當選議員的教育背景是自私立學校。

其中，10個人裏有1人是來自伊頓公學。

教育慈善機構薩頓信託的調查顯示，保守黨新議員中，近乎一半（48%）都是私校出身。

社會流動問題

薩頓信託說，這個數字表明，讓來自不富裕家庭的孩子實現他們的潛能，仍然是「一個巨大的挑戰」。

該慈善機構負責人梅傑博士說，如果英國的議會要真正能代表全英國，那就應該是最優秀的人當選議員，無論他們來自什麼樣的社會背景。

調查數字還顯示，女性議員上私校的比例低於男性議員（24% ：35%）。

主要反對黨工黨議員中，約17%受的是私校教育。

2010年的上屆議會，議員來自私校的比例是35%。五年來進步甚微。

私校生創紀錄

Image copyright Getty Image caption 一項新的統計顯示，英國讀私校的學生人數突破紀錄。

於此同時，一項新的統計顯示，英國讀私校的學生人數突破紀錄。

英國獨立學校委員會（Independent Schools Council）公布的數字表明，今年就讀私校的學生人數比去年稍微增加。

數據也顯示，英國家長送子女上私校，平均每年需要支付超過15500英鎊的費用。

獨立學校委員會的年度統計顯示，私立學校一共有51萬7113名學生，比去年增加5000多人，大約是1%。

這意味著目前就讀私校的學生人數是大約40年前開始記錄以來人數最多的時候。

獨立學校委員會表示，私校學生人數增加，其中包括英國學生和國際學生都有增加。

調查也表明私校學費今年上漲3.6%，平均每學期學費達5225英鎊，相當於每年15675英鎊。

（編寫：騰龍 責編：路西）