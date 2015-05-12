調查：英國新議員近三分之一曾受私校教育
英國新一屆議會中，32%的新當選議員的教育背景是自私立學校。
其中，10個人裏有1人是來自伊頓公學。
教育慈善機構薩頓信託的調查顯示，保守黨新議員中，近乎一半（48%）都是私校出身。
社會流動問題
薩頓信託說，這個數字表明，讓來自不富裕家庭的孩子實現他們的潛能，仍然是「一個巨大的挑戰」。
該慈善機構負責人梅傑博士說，如果英國的議會要真正能代表全英國，那就應該是最優秀的人當選議員，無論他們來自什麼樣的社會背景。
調查數字還顯示，女性議員上私校的比例低於男性議員（24% ：35%）。
主要反對黨工黨議員中，約17%受的是私校教育。
2010年的上屆議會，議員來自私校的比例是35%。五年來進步甚微。
私校生創紀錄
於此同時，一項新的統計顯示，英國讀私校的學生人數突破紀錄。
英國獨立學校委員會（Independent Schools Council）公布的數字表明，今年就讀私校的學生人數比去年稍微增加。
數據也顯示，英國家長送子女上私校，平均每年需要支付超過15500英鎊的費用。
獨立學校委員會的年度統計顯示，私立學校一共有51萬7113名學生，比去年增加5000多人，大約是1%。
這意味著目前就讀私校的學生人數是大約40年前開始記錄以來人數最多的時候。
獨立學校委員會表示，私校學生人數增加，其中包括英國學生和國際學生都有增加。
調查也表明私校學費今年上漲3.6%，平均每學期學費達5225英鎊，相當於每年15675英鎊。
（編寫：騰龍 責編：路西）