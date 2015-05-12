牛津大學籌款突破20億英鎊大關
- 2015年 5月 12日
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牛津大學的籌款運動10多年來勢頭不減連創新高，最新突破20億英鎊。
牛津大學校長漢密爾頓教授說，籌得這個數目的款項是「一個傑出的成績」。
牛津大學為教學和研究籌措資金的籌款運動在2004年8月發起。
2010年10月，牛津大學宣佈籌款數額達到10億英鎊。
牛津大學說，籌得第二個10億英鎊的速度明顯加快，因為牛津大學加大了籌款運動的聲勢。
牛津大學籌得的款項總數已經超過20億英鎊，是歐洲大學籌款歷史上最快的。
牛津校長漢密爾頓教授說，牛津大學需要永無止境的財政自由，以保障實現培養最優秀人才的任務。
籌得的款項將用於新的獎學金項目、學術職務和研究項目、建設新的大樓和設施以及其它教學和研究領域。
（編譯：騰龍 責編：路西）