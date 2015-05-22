英國政府開始實施自主學校擴展計劃

Image copyright Image caption 未來5年中將增辦500所自主學校，是卡梅倫的競選承諾之一。

英國保守黨政府開始實施在英格蘭地區再增加500所自主學校的擴展計劃。

進一步擴展自主學校的規模是保守黨在競選中的主要誓言之一。

政府希望到2020年，由政府出資開辦的自主學校將能夠額外提供27萬個學生名額。

教育大臣莫根女士把自主學校形容為是「實現社會公正的現代引擎」。

「提高標凖」

希望成為自主學校的申請從今天（22日）開始。這也標誌著下一輪自主學校湧現的開始。

英國首相卡梅倫說，這些由國家出資的學校的辦校方針是「提高教學標凖和重建學校紀律」。

反對黨工黨則批評說，開辦自主學校「是在已經學校過剩的地區浪費國家資金」。

所謂的自主學校包括小學和中學，經費仍像其它公立學校一樣由政府撥款，但學校運作由學術團體、慈善機構、教師和家長團體主管，不受地方政府的管轄。

其中學術團體包括信仰團體、大學和企業。

自主學校

目前英國有400多個已經開辦或已經被批准的自主學校，總共可容納23萬名學生。

在競選期間，卡梅倫曾聲稱保守黨是「唯一主張開放教育系統，讓你們（選民們）的孩子進入更好學校的政黨」。

他還說，自主學校不僅比其它學校質量高，還能帶動周邊學校的教學標凖，讓孩子們在學習未來必須具有的技能方面有更多的選擇機會。

仁者見仁

反對黨工黨在競選中曾誓言，如果工黨上台，將取消自主學校項目，把這筆資金用在那些學校不足的地區，去開辦更多學校以滿足需求。

工黨影子內閣負責教育事務的亨特說，英格蘭上下許多地區面臨學校名額短缺、班級人數超大，師資不足和經費被裁減等問題。

而同時，卡梅倫政府卻要耗費數以億計的英鎊，在那些已經有足夠多學校的地區大力開辦自主學校。

英國教師工會則批評政府大力推廣自主學校是出於政治理念，而不是為了社會公正和平等。

（編寫：騰龍）