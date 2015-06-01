「英格蘭學齡前免費托兒服務瀕臨崩潰」

Image caption 研究發現，英國撫養孩子日益昂貴，但工資卻多年滯脹，導致更多年輕家庭入不敷出。

英國政府計劃從明年開始把學齡前兒童接受免費托兒服務的時間增加一倍，但提供托兒服務的機構和人士疾呼，政府此項撥款本來就不足，再要擴大，這項服務將「崩潰」。

代表托兒服務業者的「學齡前學習聯盟」（Pre-School Learning Alliance，PSLA）指出，目前的政府補貼跟實際成本之間有平均20%的缺口。

政府官員承認這項撥款數額應該增加，但細節仍待確定。

英格蘭3、4歲兒童現在每年享受570小時的免費幼教或托兒服務，即每周15小時，每年38周，如果父母每周工作一定的時間，家庭收入不超過一定水平。

根據新的計劃，原定2017年推出的擴大免費托兒服務計劃將提前到2016年9月開始試行。家庭年收入低於15萬英鎊的雙職工父母都有資格享受這項服務。這意味著不但接受免費托兒服務的人數增加，時間也要加倍。

PSLA委托研究機構Ceeda 所作的調查發現，許多業者為了彌補政府補貼的不足，不得不提高托兒費。如果按計劃推進擴大服務，則學齡前托兒、幼教服務業者每收一名適齡兒童，一年將虧損661英鎊。

PSLA執行官萊切（Neil Leitch）說，這項「免費」服務已經接近名存實亡，許多地方都是托兒服務機構和家長在補貼政府撥款不足的部分。

卡梅倫首相對媒體表示，政府需要時間完善計劃的細節，比如增加托兒所的數量。

這項計劃周二（6月2日）提交議會，之後向公眾諮詢、評議。

就業大臣帕泰爾（Priti Patel）對BBC表示，財政部為此制定的每年3.5億英鎊預算尚未最後確定。她還承認，政府知道需要增加撥款。

蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭在學齡前兒童保育方面有各自不同的規定。

（編譯：郱書 責編：董樂）