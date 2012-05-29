Image caption 出國留學是許多學生的夢想。

問：我現在就讀中國某所大學的工商管理學院，是大二的學生。我計劃大學畢業後到英國進修碩士學位，應該怎樣申請？通過留學顧問公司還是自己向學校申請？如果是自己向學校申請的話要怎麼做？

答：出國留學是許多學生的美好夢想，但這個夢想要通過實際向理想的大學提出申請才能實現，許多有留學夢的學生花錢請代辦公司代為申請，也有人是自己向學校申請。

客觀地說，請代辦公司申請和自己申請各有利弊，如果遇到優質的留學代辦公司，那麼花一筆錢就能辦妥瑣碎的文書申請，也未嘗不能替留學生省下一筆時間成本。

但是申請大學的各項文件，說穿了也必須由自己提供，填寫表格，申請文件，也不是什麼困難或需要高技術的事。

請人代辦還是自己來是個主觀的問題，只要你的方向明確，計劃周詳，那麼自己申請不但能有機會與未來的大學直接接觸，又能獲取寶貴的經驗。

大學網站

從你的來信上得知，你今年是大二的學生，畢業後計劃到英國讀碩士課程，那麼距離出國的時間還早，你有充分時間可以凖備，大可以自己向學校提出申請。

現在互聯網發達，英國大學也都有自己的網站，提供詳細的申請資料，自己申請學校的學生一定要盡量利用這方面的信息。

從尋找合適的學校和理想的專業開始，你就能通過英國各大學的網站獲得包括課程內容、科目、時間、費用、住宿、未來就業信息等有用的資料。

你還可以通過大學網站和申請的學校系所，甚至是未來的指導老師取得聯繫，這樣在某一方面還能加大你申請成功的機率。

資料文件

具體來說，海外學生申請英國大學的手續不至於太過複雜，當然你要凖備大學的成績單，大學畢業證書，還要填寫申請表格。

你現在還是在學學生，畢業證書和畢業成績單當然可以等畢業後在補齊，但你必須要注意未來學校的要求分數，盡量達到他們要求的標凖。

另外，英國大學還可能要你提出英語能力的證明，例如雅思或托福成績。

還有，你要和現在的大學老師維持良好關係，因為在申請英國大學的時候，你必須要有兩名推薦人，和他們為你寫的推薦信函。

最後，各項資料凖備齊全之後，就要寄給學校了，有的申請表格可以在網上直接填寫，有些資料則必須提供紙本文件。

在時間方面，建議你不妨再多花點時間確認自己的目標和方向，同時聽取各方意見收集資料，然後在大四上學期開始提出申請，最後祝福你一切順利。