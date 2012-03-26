Image copyright Getty Image caption 對於巧克力愛好者來說，能品嚐到各種美味的巧克力自然是第一要事。

盧平教授已經回來了。他進來時停頓了一下，環顧四周，微微一笑，說：「我沒有在巧克力裏下毒啊，你們知道⋯ 」哈利咬了一口，讓他覺得非常驚訝的是，一股暖流突然散佈到他的手指尖和腳趾尖。

這個片段大家一定不陌生，在J·K·羅琳的小說《哈利·波特》中，正是巧克力帶著甜香的暖意幫助哈利擊退了攝魂怪帶來的寒冷和恐懼。

巧克力，彷彿其自身就蘊含了一種新鮮的活力，總是能給人注入能量。它們還常常和玫瑰一起，代表愛的溫暖與浪漫。

在2012悄然而至的春天，倫敦（3月30日至4月1日）、布萊頓（3月17日至18日）、牛津（3月24日至25日）和布里斯托（4月7日至8日）四個城市將舉辦一年一度的巧克力節。

對於巧克力愛好者來說，能品嚐到各種美味的巧克力自然是第一要事。而在三月的巧克力節上，大家不僅能品嚐各色繽紛的糖豆、酥脆的杏仁、清甜的甘草和柔滑的慕斯，手握一杯熱巧克力的融融暖意，還能欣賞多位巧克力大師的現場製作工藝。

香甜來襲

斯隆爵士巧克力（Sir Hans Sloane）公司的巧克力專家凱瑞克（Bill McCarrick）會向大家展示一粒粒可可豆被研磨成粉，加入調料攪拌成為濃稠甜膩的巧克力糖漿，最後被裹上糖衣和飾品，蛻變成一顆精美的巧克力的過程。

考紹科斯（Laurent Couchaux），這位巧克力醬大師，則會製作特殊的黑松露巧克力，將可可脂與奶油融合在一起，創造出香滑鬆軟的口感。

而被譽為「巧克力界的魔術師梅林」的歐索波（Damian Allsop）,將威士忌和石榴汁兌在一起，配上接骨木花醬，為既愛甜點，又愛酒的遊客們發明了一種獨特的巧克力雞尾酒。至於味道如何，就等大家自己去品嚐了。

適量的食用巧克力，可以提高大腦內一種名為「塞洛托寧」的化學物質的水平，給人帶來安寧與平靜，幫助消除緊張和壓力。這大概也是為什麼很多人一旦情緒不佳，就會大吃甜食的原因。

巧克力節上也可以買到各種巧克力食譜，有興趣的話可以自己在家研究一番，為家人、戀人和朋友獻上你的心意和創意。

三月，陽光已經穿過陰霾的雲層照向漸漸回綠的植被，盛行西風也帶來春天的溫度，你有沒有聞到空氣裏巧克力的甜香？