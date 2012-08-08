Image copyright z Image caption 自稱與林丹有淵源的女孩如今如願以償和羽毛球隊合影

2008年3月9日，我來英國的第7個月。我得知了全英羽毛球公開賽要在離我學校不遠的伯明翰舉行，當時就已經是林丹球迷的我毋庸置疑地去到了現場。

記得當時在場的中國人並不多，觀戰的基本都是當地人，決賽裏兩個中國人之間的對決，似乎很難調動起這些英國人的積極性，所以當時的場面並不熱烈，甚至我們的吶喊還會遭到鄰座人的側目，可我和一起觀戰的中國朋友還是堅持大喊著「加油」！為林丹，也為陳金。

還記得那一場比賽，林丹帶傷出戰，他的左腿上纏著一圈紗布，狀態並不是特別好，比賽中他還時不時地揉腿，甚至還摔倒過幾次，看得我們都十分心疼，最終他還是輸給了隊友陳金，從比分來看，20:22和23:25，我很清楚，他已經盡了全力！

我真心為陳金感到高興，但我也清清楚楚地看到了林丹有些落寞的背影，那個背影，我至今仍然記憶猶新。

當所有人的目光都聚集在了全英公開賽冠軍陳金的身上時，我卻在尋找林丹的身影……

已經記不得從什麼時候開始喜歡他，或許是因為爸媽都是他球迷的緣故，我也就自然而然地成為了他的球迷，在我的記憶中，有著很多我們一家三口一起看林丹打比賽的畫面，他霸氣又倔強的「戰士」形像早已經深深銘刻在了我的腦海里，尤其是當他贏得比賽後，那帥氣卻不做作，張揚卻不囂張的軍禮，讓我越發喜歡他！哪怕是04雅典奧運會的首輪出局，或是媒體上鋪天蓋地的負面評論，似乎都沒有動搖過我對這個極有個性的羽毛球手的喜愛。

……

終於，我在賽場邊門看到了林丹背著包離去的身影，我也不知道當時哪來的勇氣，竟然直接衝到了觀眾席的最前排，衝著他離去的方向大聲喊著他的名字；當時並沒有想太多，也沒有期待他回頭，只是下意識地想要給他加油打氣；可是，他不僅回頭了，還朝著我的方向走了過來，這讓我有些喜出望外，還有些不知所措——

我向他要了簽名，他很耐心地幫我簽了名；我對他說加油，他也微微點了下頭，說了聲謝謝，然後又順著剛才的路從邊門默默地離開了。

拿著林丹的簽名，我的確很激動，可是卻激動得有些蒼白，不知道為什麼，那個離去的背影讓我有了一種說不出來的惆悵和傷感，我在心底默默地說，林丹，好好養傷吧，期待你在奧運會上的表現！

而5個月後的北京奧運會上，林丹一路果斷殺到決賽，最後對戰李宗偉，看到他在場上如此靈活的跑動，還有一記接著一記的大力扣殺，我知道「超級丹」又回來了！尤其是第二局一開局，林丹就以8比0領先，他十足的霸氣，讓在英國熬夜看比賽的我精神百倍，激動萬分。

最終比賽結束，林丹輕鬆奪冠，當他含著淚水向觀眾敬禮時，我早已淚流滿面……

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