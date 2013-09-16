留學日記：「品茗論道」

Image caption 「茶韻」經典音樂會演奏現場

兩年的留英旅程對我個人而言不能不說是人生旅途中不可磨滅的一筆，尤其是我在臨近畢業的時候有幸加入到中英文化交流創意協會在上周二晚主辦的「茶韻」經典音樂會的工作團隊中來。

做為一名剛踏出校門即將走上社會的應屆畢業生來說，尋找到適合自己並且與所學專業對口的工作不是一件容易的事情。這樣一份工作為我在原本專業的平台上提供了更多的實踐機會和新的拓展空間。

這次的音樂會是以展會和室內音樂會兩種不同的形式融合來宣傳我們中華名族傳統的茶文化。

眾所周知，中華的茶文化可謂是博大精深，但在西方目前對中國茶的認知與了解還非常有限，東西方在這方面的交流顯然存在一個空白。

我們策劃的茶韻活動通過這樣一個室外的以招待賓客為主旨的茶產品展示招待會的形式，更好的吸引了公眾的眼球。

這次展會也從多方面考慮到了如何更好地結合英國以及歐洲風土人情，借鑒了法國十八、十九世紀在名人圈中流傳的「沙龍文化」精髓，為應邀而來的知名政治、經濟和藝術界的賓客提供了一個輕鬆的交流環境。

這也是中英文化創意交流協會舉辦此次茶文化交流的一個主題，就是以茶會友，求同存異，開發與促進中英兩國在茶文化方面的創意合作與項目開發。

室內音樂會主要由邀請到的中國著名藝術編導王榮起策劃與多名中國頂級的民樂青年藝術家，為到會的各界嘉賓們演奏了膾炙人口的中國古典音樂及茶道。

整場表演通過小型室內音樂會的形式把茶藝精髓和中華民樂文化的源遠流長相輔相成地展現到了來賓的面前。

特別值得一提的是，音樂會的場地是一座別具丹麥皇室風格的教堂。

通過參與此次「茶韻」經典音樂會的籌辦工作讓我更好的了解到了中華古典文化背後的內涵，無論是茶藝還是名樂。

同時，也在我的職業生涯的起點上勾勒出了一幅不一樣的畫面。

（責編：鈴蘭）

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