留學日記：家鄉夕陽，倫敦朝陽

Image caption 在心底對家的渴望從未消散

前兩天一直在聽李宗盛先生的山丘，發現歌詞寫得很真實，凖確的說，叫很貼地氣兒。

很難說明在倫敦已經第三年的我對於倫敦，對於英國是怎樣的感情，但是至少我能確定直到現在，這個國家和這座城市帶給我的，除了我的努力、我的遺憾、我的不認輸、我的重頭再來，還有一些些本應該有但卻沒有的歸屬感。

一個人活在異國他鄉，看當時的月亮，似乎已經是成為了我現在生活的一部分。當我開始習慣去適應這個城市的生活的時候，我知道我依然是戀家的。

要承認，我一直在心底對家的渴望從未消散，但同時隨著閱歷，時間和年齡的增長，我越來越覺得得到和付出、失去和獲得是一個無常的事情。你不會因為失去一個人或者某件物品而得到你要的那樣東西；那樣太公平、太符合常理。你得到的，通常不會是你想像的，而你要做的就是將它物盡其用。

身為處女座，所謂的完美一直在困擾著自己，因為其實知道這個世界上不存在完美，因為越完美往往越不真實。所以開始習慣承認，完美並不美，而不完美或許才是一種最接近自己的存在，因為沒有人是完美的，通常只是十全九美。

到了現在，已經開始明白似乎嬉皮笑臉面對人生給的挑戰才是主要的。未能曉得什麼是成熟的時候，已經快30了，那個當初信誓旦旦的說我要在30歲的時候怎樣怎樣的自己，似乎也模糊了；儘管自己還有幾年的青春，卻明白已然時不我予了。

既然這樣還有什麼好說的呢？奔跑吧，趁自己還有體力，越過山丘，即使白了頭，喋喋不休，不管是不是因為時不我予而哀愁。

山丘是那樣的高低不平，我們也是那樣的起伏不定。不過我相信，終有一天回頭望去，我們會由衷的一笑而過，因為那些曾經看來是那麼的艱難或可笑的我們，已經不存在了…剩下的，就是再一次出發的旅程了。共勉，各位。

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