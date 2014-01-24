留學日記：淡淡的年味，濃濃的牽掛

Image copyright z Image caption 謝菲爾德大學廣播電視專業碩士研究生 趙雅珊

汽車駛入家鄉時，高高掛的大紅燈籠抓住了眼球，真漂亮。中國此時處處洋溢著節日的氣氛。可是去年此時，我還在謝菲爾德。一座二戰中被轟炸後轉型為以教育為主的城市。這裏有大批的中國留學生。去年和朋友們一起平靜又簡單地迎接了中國農曆新年蛇年的到來，大家一起做年夜飯並同步看春晚。

理工科男掌勺年夜飯

中國古語有雲：在家靠父母，出門靠朋友。出國前除夕夜的年夜飯都是父母在張羅，自己根本不用過手。即使如此，一桌豐盛的大餐也會自然而然出現在除夕夜的飯桌上。在英國過年，要是沒有朋友的主動邀約和操持，估計，我的年夜飯是炸魚和薯條。

朋友都是一群理工科男生，一群做得拿手菜的居家男。香幹炒肉，涼拌木耳，粉蒸排骨，宮保雞丁等，經他們一捯飭就像模像樣得端上了飯桌。這些雖是國內的家常菜，卻是國外的大餐。有些食材不好買，即使有，也非原汁原味，少了點熟悉的味道。可是，有吃的就很幸福啊！

朋友邀請了位台灣的同學一起過年。舉杯時，友人欣慰道: 「歡迎回家過年！幹杯！」

一直認為大多數中國男生大男子主義，很少操持家務，總是飯來張口。他們卻改觀了我的偏見認識。或許，生活面前，人人平等。柴米油鹽醬醋茶，樣樣都是生活的底色。每樣都要有，也都要會。留學，不僅重學業，飲食也是學習的一部分。照顧好自己，不讓家人和朋友擔心和在學術上有所見解或者建樹同等重要。

遠方的牽掛

第一次在國外過年，不管父母還是子女都有多多少少的不太習慣。我們的年夜飯沒著落，他們沒處給壓歲錢。

電話裏，父母詳細詢問了過年的所有細節。時間，地點，人物，菜單等等，一個都沒少。我知道，這些細碎的問詢裏，是他們滿滿的思念和牽掛。聽著電話裏家裏的年味兒，心裏很是酸楚，思家的情緒一下達到了頂點。差點流淚，想想還是硬生生咽了回去。出門在外，不能讓家人太擔心，該堅強的還得堅強。雖然，彼時，我極度想家。

留學之路充滿艱難和孤獨。思鄉之苦在節假日更甚。電話和視頻雖然能及時傳遞信息，可是心裏的情感對方卻摸不著。

聽著電話裏戀人調皮的聲音，心裏很暖。電話的那頭，煙火聲清晰有力，一發，一發，又一發，強有力地綻放在彼此心間。這就是兩個人的煙火，春節獨有的浪漫。

回不去的萬里之遙，科技能帶去及時信息，傳遞一部分情感。可是對祖國深深的眷戀，對家人和戀人的思念，深深地藏在心裏。彼時，完成學業是第一要務，該吃的苦還得吃。思念，算一種。不過，只有享受過精神上的孤獨和思念之後，才更珍惜團聚和相處，才更懂得家的意義。

直播間裏的年味

記得很清楚，蛇年的正月初二，是我們慣常的新聞日。春節不放假反而還上課，前所未有的事。可是這在英國，別人不過年。甚至有人不知道中國年的存在。

新聞日，是我們新聞專業的實踐日。從早上的選題會開始，由學生自主選題，主編敲板，在幾個小時內完成新聞的採編寫，最後在謝大新聞欄目JUS NEWS播出。

選題會上，主編同意了同學提出的拍攝舞獅隊在謝菲爾德市政廳彩排的請求。為慶祝中國農曆新年蛇年的到來，謝菲爾德中國學聯和成都市代表團共同凖備了一台元宵晚會。

當日，我作為主播並未被外派採訪和拍攝，而是呆在家裏幫著做後期編輯。這條舞獅隊的新聞最後並未被當做要聞來播，而是放在節目的最後輕描淡寫地一筆帶過。

對於這樣的決定，中國同學們對於當日值班的外國編輯有些小小的微詞。對獨在異鄉為異客的我們來說，中國新年是根植於心的傳統。

過去的二十幾年，央視和各大地方媒體對春節的報道更是鋪天蓋地，頻出新點。它怎麼就不是大新聞了呢？況且年初二跑出來的新聞，沒有功勞也有苦勞，怎能這樣處理？ 這是文化的差異也是新聞判斷的結果。

英國人對於中國文化並不那麼感興趣。雖然，中國在崛起，中國也頻繁出現在新聞裏。但，並非是謝菲的城市新聞，更不是謝大的周播新聞裏。因為中國新年對這座城市並未有多大影響。對謝大的非中國學生群體也帶不去多少節日的喜慶。即使中國學生，課也照上，論文照寫，飯照做，沒有壓歲錢收。

所以，我們還是尊重主編的決定，把它做成小新聞。新聞雖小，時常雖短，畫面也並非像國內大型晚會般壯觀和恢弘，但，當我播到它時，心裏充滿了暖意和自豪。

今年過年在家過。少了村裏的寧靜和簡單，祖國慣有的聚會和團年也被提上了日程。可每種年味兒都有它獨有的魅力。想念英國寧靜祥和的新年，期待中國大家庭熱鬧的團聚。讓我們擁抱每種不同的年味兒，享受，並尊重。

（責編：路西）

本文不代表BBC的立場和觀點。網友如要發表評論，或向《留學日記》聯繫投稿，請使用下表：