留學日記：給思念尋得最好寄托

Image caption 但願人長久，千里共嬋娟是首永遠奏不完的節日序曲

春節的腳步聲已漸行漸遠，就在新春氣息即將歸於平靜之時，元宵節給了我們再一次回味節日歡樂餘溫的機會。周末和朋友的紐卡斯爾短途旅行，很幸運的趕上了唐人街舞龍舞獅鞭炮沸騰的歡慶場面，帶著些許的好奇，我也結結實實的湊了把熱鬧。孩子們騎在爸爸的脖子上，明亮的眸子裏閃爍著好奇與歡喜，正如是數年前的自己，分毫不差。

奇妙的是，在這樣屬於華夏子孫的舉國歡慶的傳統節日裏，我卻無法深切體會到傳統文化的真實感以及佳節團圓的歸屬感，到底身在異鄉為異客，對家人的思念和對團圓的期待又怎是這炮竹鑼鼓聲可以掩蓋和抵消的。

年複一年，這樣的時節這樣的場景總是避免不了的，時間匆匆不停步，卻教會了我接受現實，美化生活，期待未來。

在杜倫這樣的英格蘭北部城市，華人稀少，也沒有生龍活虎的中國城，節日氣氛難免更冷淡更蕭瑟了些。於這樣的生活處境下，我們唯有在歡度春節的潛意識中尋覓節日的點滴感動。

雖說與父母家人同學朋友相隔海陸，只能透過攝像頭和圖片成像出我們滿心渴望的溫馨場面，但是，基於現實的重重阻礙，那種強烈的艷羨與期待不如就轉化為最真誠的祝福和心安。

雖然我無法參與節日裏例行的喝茶談天麻將消遣，以及每一次其樂融融的團年飯，但，只要我們牽掛的人年年合家歡歲歲保平安，於我，又有何差別。

生活總是公平的，有失即必有得。沒有了家人的陪伴，取而代之的則是好友在側以及我們處在同種境地的留學同胞們的關懷與驚喜。還清楚的記得大年初一早上，雖說依舊如無數個周五一樣要早起上課，但來自學聯的一個喜慶的紅包便把這大年初一的真實感貫徹落實得極其到位，紅包不在多少，心意憶久綿長，有了這份祝福與好運，未來一年裏都是個紅紅火火的好兆頭。

學聯這細緻入微的溫暖體貼，一句發自肺腑的新年快樂，卻賦予了這新年伊始萬象更新最真實的存在感。雖然我們如今已不再年少童真，但在這十數年傳統文化熏陶下養成的習慣卻依舊存在，紅包，不只是壓歲，更是圖個福氣和好運。

這樣的節日明年後年依舊會如期而至，但願人長久，千里共嬋娟是首永遠奏不完的節日序曲。在這孤單中，我們學會了製造歡樂，在這歡樂中，我們給思念尋得了最好的寄托。

人總要活在當下，萬萬不可以忽略未來為代價沉浸在過去的喜怒哀樂中茫然不知。身在異鄉的我，此刻更珍惜現在身邊的知己朋友，相識即使緣分，珍惜眼下的，才能守望未來的。這個新年到此也即將落幕，而我，於內於外，都收獲豐碩。

（責編：路西）

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