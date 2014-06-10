留學日記：近距離接觸倫敦時裝周

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倫敦時裝周是國際四大時裝周之一，相比巴黎，紐約和米蘭，倫敦時裝周更具創意和活力。因為之前在國內做過時尚編輯的關係，我收到Topshop Unique在倫敦時裝周秋冬秀場上Catwalk Show的邀請函。Topshop是英國本土的高街品牌，在全球有四百多家分店，而Topshop Unique是Topshop旗下的高端設計師系列，只在紐約旗艦店出售。

作為初出茅廬的小蝦米第一次參加倫敦時裝周活動，心情激動又緊張，我該穿什麼衣服？我會坐在誰旁邊？會不會偶遇明星？有沒有機會跟欣賞的設計師對話？

我沒有錢購置名牌衣服鞋子手包，於是在出發前一天，本著簡約的原則，買了一件Topshop的西裝外套作為對品牌的尊重，搭配白色短袖T恤和皮裙，加上一雙絲襪和黑色尖頭高跟鞋，畫上淡淡的妝，就踏上了到倫敦的大巴。

這次Topshop Unique的秀在TATE MODERN舉辦，我到的時候門口已經聚集了大量的記者，攝影師，時尚博主，時裝編輯…有一些在等專車送大牌明星到秀場門口，有一些在拍搭配或精緻或古怪的人。

二月的倫敦非常冷，可是在這裏，每個人都穿得很少，單衣或連衣裙加上一件薄薄的軟呢外套和一雙涼鞋的人比比皆是，我披著自帶的棉衣默默穿過人群，沒有人注意到我。

脫掉厚重的棉衣，在秀場門口拿著邀請函排隊等待進場，觀察周圍的人，每個人都很美，他們拿著當季最潮，價格自然也不菲的各種單品，時髦人士的聚會，我只是個旁觀者。進場後，主辦方在休息區提供免費的香檳和食物，看著那些裝扮精緻的人大口啃三明治，我想他們大概是因為趕秀而沒有時間午餐，光鮮背後的辛苦。

我被安排在第四排的位置，隨著音樂和燈光，走秀開始，整場秀很棒，這一季秋冬用了很多拼接元素，設計極具趣味，但這一切實在是太快，十分鐘就結束了，我有點沒反應過來，像做了一場夢。這次來看這場秀的名人包括英國第一超模Kate Moss,殿堂級時尚雜誌Vogue美國版主Anna Wintour, 電影《時尚女魔頭》的原型就是她，還有美國Kardashian Family的小妹妹，18歲名模Kendall Jenner, 她們坐的是前排中間最好的位置，遠遠地看著她們都覺得激動。

為了這場秀，其實很辛苦，搭了早晨7點的廉價巴士從卡迪夫去倫敦，擠地鐵，後來穿高跟鞋完全走不動路，只好脫掉它，穿著絲襪走在地板冰冷的大街上，搭晚上的車回卡迪夫，車上還在想下周的作業怎麼寫。不過這樣的經歷，也許就是一期一會。

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