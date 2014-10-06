留學日記：不同的天空 寶石般的友誼

Image caption 我現在正用我所愛的事物和他們所愛的行動，創造出不同國家的人們如同寶石一般閃耀的友誼。

我來到英國已經有一段時間，之前我很擔心找不到興趣相投的朋友，但是後來卻驗證我是杞人憂天了。

我平時喜歡看小說和動漫，偶爾也會自己嘗試畫動漫插畫，幾年前就已經涉足「動漫角色真人扮演」，英文稱為cosplay，它已經成為我興趣愛好中必不可少的一件事情。最早我能夠接觸動漫相關產業是在台灣，甲午戰爭之後51年的殖民統治，台灣深受日本文化的影響，加上近20年日本動漫的發展，讓台灣繁榮了cosplay的領域，但是它畢竟屬於東方文化，我曾經懷疑是否能在英國找到「風靡」cosplay的志同道合的朋友。很幸運，我很快找到了很多這樣的朋友。

剛剛到倫敦，那時我很擔心我海運抵達的6個大箱子的cosplay服裝是否會永沉櫃底，不見天日？或者我成為孤芳自賞的自戀狂，沒有人會知道我在扮演什麼？我才不要等待這樣的結果，我想要組合我的聯合艦隊。於是學校的下課時間，我和同學除了討論功課，就是尋找相同愛好的同學聚在一起討論動漫，從中我得知了在每年的冬天和夏天各有一場動漫展，那裡會展出各種影片和動漫相關的商品和光碟，更重要的是參加動漫展的人裏，也有很多熱愛角色扮演的人們，哇，cosplay秀，這正是我想要的。我很快在學校同學間發起我的粉絲團，在網站也架設了FB專頁。

作為我團隊的召集人，我迫不及待的與我的粉絲同學們前往了2013冬季的動漫展。在那裏，角色扮演的玩家可讓我大開眼界，他們扮演蜘蛛俠、納美人、海賊王、英雄聯盟的各種角色，無論是妝容，盔甲還是動作簡直就和影片裏的人物別無二致，他們也會在紙板寫上「免費擁抱」的字樣，我們可以和他們擁抱。擁抱的同時她們會給我們溫暖的祝福，希望我們能夠玩得開心。他們的臉上總是洋溢著快樂的笑容。他們當中你可以看到不同的面孔不同的膚色，和我一樣，就算生在不同的地方；就算是不同國家的人；就算我們說不一樣的語言，但是興趣愛好使的我們聚集在了一起，我感受到在這裡，人們開朗活潑的氣氛。

我和我的同學們進入會場與各式各樣的角色拍照聊天，他們獨特的看法和服裝製作的方式總是讓我們大開眼界，有很多是我在台灣的時候不曾知道的小技巧，如果我們不能理解，他們會細心解釋，秀出他們製作的盔甲和道具給我們看，在歡樂與笑聲中不斷學習。他們也讚嘆我對服裝和道具的敬業和專業程度，因為我真的花了很多晚上一針一線完善我的裝扮。

在這場cosplay秀，我認識了更多很多志趣相投的朋友，他們有我英國高中的同學，有其他大學的留學生，有日本人，中國人，台灣人，英國人。雖然英國的動漫產業不像日本和台灣那樣發達，但是如此快速的組織了我的「聯合國艦隊」，也是我料想不到。

2014年5月，我們的團隊出席了倫敦春季國際動漫展，未來我們將也會不斷的參與每年度的活動。也許每年都會面臨一些學姐學兄回國、升學了，分離的眼淚不會讓我們停止，並且期待有更多的朋友加入進來。

我的興趣不只是一種單調的娛樂，它讓我了解到了這裏的文化，也讓我知道了不同的扮演技巧和理解，我和這些朋友們通過興趣來交流，使我和這裏的羈絆更加深遠，在不同的地方做同樣的事情、在不同的地方看著同樣的天空……如今我已不用想像著不同國家的人在做些什麼，因為我現在正用我所愛的事物和他們所愛的行動，創造出不同國家的人們如同寶石一般閃耀的友誼。

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