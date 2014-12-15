《留學日記》：南方北方

Image caption 同學們在學校主樓後面修整漂亮的草地上聊著天

現在回到了國內，離開了地理坐標為東經0度,北緯60度的那個國家，回想著這兩年呆的兩個地方，和不同地方上發生的故事。一個在倫敦以北，靠近伯明翰，是個工業城市；另一個在倫敦以南，離溫莎城堡很近，溫暖舒適。

在倫敦以北的那個地方叫考文垂，有座大學Warwick就建在那裏，這所大學近幾年的排名都很高，甚至曾有「Woxbridge」的叫囂聲在社會上傳，寓意華威和牛劍三強鼎立。而那個地方考文垂，是個典型的工業城，城市不大，現在卻有著 Jaguar, Peugeot的設計總部或工廠。

在倫敦以南的那個地方在薩里鎮，離溫莎啊老溫莎啊不過開車十幾分鐘的距離。在那時我讀書的學校是皇家霍洛威，排名雖沒有進top10，卻是英國本土人心中名聲很好的老校。

在華威讀書的那年冬天天氣嚴寒，連BBC新聞裏都說是近50年來都沒有這麼冷過，用「凜冽」二字形容那年的寒風是不過分的。記得從聖誕節起，就經常是大雪紛飛的日子。而第二個學期開始上課後，更是經常下午四點一過就沒有了陽光。想到BBC迷你劇裏北方的Milton小鎮就是這樣一副陰冷的印象。

而第二年在南方，恰巧一年都沒有下雪。冬天雖然也寒冷，不過印象中沒有在華威那年的冷清感，或許是華威太空曠了。相反啊，過了三月份朋友會開著車載我去老溫莎兜風，一路上路過牧場麥田，怎麼看都是一大片陽光明媚，明媚的讓我一下子想起劇裏Margrate心裏留戀的南方田園。

總是有幾幅景象是印在自己回憶中，啥時候想起來都能滿足的會心一笑的。像今年復活節假期時，照例學校裏靜悄悄的。冬眠裏醒過來的我帶著相機在學校裏曬太陽溜達著。走到網球場那一帶，看到有個金髮的姑娘和朋友隨意坐在學校主樓後面修整漂亮的草地上聊著天。那天太陽暖暖的，我把鏡頭的焦距調到最遠，看到的是那個姑娘的頭髮在陽光下金燦燦的隨風飄著。那是我最愛的一景，寒冬過後，我被這一副陽光恬靜的樣子吸引到駐足，能做的就是按下快門將這幅景象收藏。

（責編：橫路）

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