《留學日記》：我們看到的是同一個月亮

Image copyright BBC World Service Image caption 對於一個喜愛港式甜品的英國女留學生來說，沒有什麼比吃到正宗的港式「冰皮月餅」更開心的了

春節吃餃子，元宵節吃元宵，中秋節吃月餅，中國人永遠忘不了家鄉的傳統食品。2014年的中秋，雖然不是我在英國過的第一個中秋，但的確是我23年來過的最有意思也最有意義的一個中秋。對於一個喜愛港式甜品的英國女留學生來說，沒有什麼比吃到正宗的港式「冰皮月餅」更開心的了。但是，中國超市裏賣的冰皮月餅又貴有沒有我愛吃的紅豆餡兒，於是我決定，自己動手，豐衣足食！

中秋前一周，我就讓我的香港室友帶我去買冰皮月餅材料。當天晚上我們手忙腳亂，折騰忙乎了一晚上，在糯米粉滿天飛的狀態下和室友們在打打鬧鬧，竟然完成了我們的冰皮月餅處女作。雖然樣子有點奇形怪狀，但是味道真是好極了。帶著這種小驚喜，我把月餅的照片發到我的微信朋友圈，沒想到短短一個小時內收到無數個讚。於是我萌生了HOMEMADE MOONCAKE商業計劃——把自己做的冰皮月餅賣出去。一方面想和朋友們在異國他鄉分享這種節日的喜悅，另一方面也想實踐一下我們所學的商業知識。

作為商品出售的月餅可不能跟自己吃的一個標凖。於是我和室友反反覆複的研究其中的口感，重量，樣式以及包裝，在製作過程中精益求精。最開始的單子都是來自同學的支持。第一天送貨的時候真的很忐忑，月餅的外表很好看，包裝也很精緻，但是當我把冰皮月餅送到大家手上的一剎那，我十分緊張，害怕它徒有其表，味道不受大家喜歡。等到第一個客人發給我反饋的時候，我一直懸著的心才慢慢平靜下來。接下來幾天的預訂量超乎了我的想像而且好評如潮。訂單以成倍的數量增長，學校周圍的小店的製作材料竟然到了供不應求的程度。雖然這在外人看來是無限的商機，但這其中的酸甜苦辣只有自己可以體會到。

當我們的HOMEMADE MOONCAKE小生意以迅雷不及掩耳之勢成長起來的時候，我們根本沒有做好凖備。我們不但需要更多的人手來支持整個製作過程，還要更多的人進行送貨，而且包裝的盒子在附近竟然已經脫銷；一開始只是局限在華威大學附近銷售，但後來竟然奇蹟般地擴散到了倫敦、曼城等地區，驚喜的同時，跨城送貨也佔用了大量的時間。整個商業的運轉超乎了我的意料， 但這正是轉型和創新的最佳時機。

Image caption 閆琦自己動手做了冰皮月餅

作為華威商學院的研究生，所有的這一切讓我更好的體會了一個創業者所面臨的挑戰，但更重要的是，它讓我看到了商品中所傳遞的情感和愛。我們做的冰皮月餅只是一種載體，但它承載的是一份厚重的親情和愛。一個女生千叮嚀萬囑咐讓我一定要包裝好看，我和她說： 「如果自己吃， 我簡單包一個給你， 因為我真的買不到禮盒了」。 許久過後她留言給我；「明天我就要回國了，我想給媽媽帶一盒月餅，她之前沒有吃過冰皮月餅，你做的月餅， 有兒時的味道，讓我有家的念想」。

另一個故事是關於愛情的。「不管你在哪，我們看到的都是同一個月亮」 ——這句話是另一個女孩讓我寫在月餅包裝盒子上的。她人在國內，但是男友在英國讀博。或許因為論文壓力，當我捧著精緻的月餅盒子站在這個博士面前時，他一臉的疲倦和辛勞。但是當他打開盒子看到那句話的一剎那，他的眼睛瞬間有了光彩。他站在那裏，無語凝噎。想必是被他遠在國內的女朋友感動驚喜到了吧。我看著他瞬間有了神采的眼睛，竟然也感覺到無比的幸福。

有時，我在想，我們做的冰皮月餅就算再好吃，只是紅豆、 糯米、 牛奶、 冰糖的混合體。但我深深知道這其實早就超出了一塊月餅的範疇。它是女兒對媽媽的惦記，是學生對老師的敬仰，是跨國情侶的鵲橋，是朋友之間的信任和鼓勵；是香甜的紅豆糯米所代表的那份情、那份愛。真心希望每一個漂泊在外的留學生，在英國這片土地上努力追求自己的夢想的同時，不要忘記去好好關心和問候那些遠在幾千公里外惦記著我們的父母以及親朋好友。無論我們身在何方，我們看到的，都是同一個月亮。

（責編：路西）

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