《留學日記》那些女孩的光與熱

碩士生活開始，認識許許多多的人，他們讓我覺得每一天都是新的，在他們身上，我找到思考不同問題的方式、認識自己的方式。二十多歲，從學校將要跨越到職場。對於女孩，更可能是面臨婚姻的選擇。在國內，社會對女孩的期望好像是要找到一個好歸宿。可是，這就是女性該被衡量的方式嗎？

一、 Jade

Jade連同她那招牌式的微笑，好似澳洲的陽光。Jade的爺爺奶奶是山東煙台人，爸爸出生在澳大利亞。媽媽是香港人，從小移民到澳大利亞。研究生第一個學期，Jade摔壞了腳踝，撐了一個學期的支架上課。「那一個學期我都幹不了事。」

兩根支架讓Jade不得不擱置一心的計劃。假期裏她掰著指頭算研究生剩下來的時間，她對自己說：「Jade Wang，你必須得幹些什麼！」一離開支架，這個姑娘就馬不停蹄地開始大展拳腳。醉心公益的她特別想知道人們提供志願服務的動機是什麼。

她希望通過研究，啟發更多的人加入志願服務的行列。她翻閱了經濟學、社會心理學、社會運動理論的書籍，了解不同學科對志願動機的分析。緊接著她聯繫學校的志願服務中心，要來數據，免費為他們做研究。

她還打算寫一個博客，做採訪，寫下不同志願者的故事。Jade說話時，眉毛不時跟著跳，蘋果肌帶著好看的弧度勾出善意滿滿的笑容。

二、 Yosra

Yosra是在埃及的英國學校上的學，從外表和口音根本沒法察覺這是個埃及女孩。

大學時，她去北京參加模擬聯合國，把胡同裏的小吃嘗了個遍，談起豆汁時她自稱那是做遊客的樂趣。大學畢業後，她去巴西待了三個月，在貧民窟教小孩什麼是人權。她說她要學葡萄牙語，因為她愛巴西這個國家。在巴西的三個月，她遇到來自其他國家的DJ、導演，因為對這個國家的迷戀，選擇留下來。我說：「那你是下一個咯。」

Yosra打開一個話題便能一氣呵成地說一大串。我問埃及今天的局勢是什麼引起的。她深吸一口氣，帶著笑說：「這個得從頭開始講。」她從前任總統的腐敗說起，聊到軍政府與宗教的矛盾，談到前政府領導下的教育、醫療、就業存在的問題。

我們一個問題接一個問題地問，她一個一個地答。談到最後，她說：「這是一個體系的問題。所以，我想學習社會政策。該怎麼辦？我也不知道。我什麼都想學。」Yosra說話的時候，眼睛是發光的。我坐在沙發裏，側身看著坐在沙發沿上的她，覺得她是那麼迷人。她的妝容讓眼睛顯得深邃，眉宇間，我看到一種堅毅和肯定。

那天晚上，我們在英國鄉間的房子裏聊天。Jade蜷著腿窩在沙發裏。我和Yosra坐在另一張沙發上。我們聊彼此關心的社會問題，聊家人。身邊的人有的在打牌，有的在談話，很嘈雜，但是我卻覺得很安靜。我們談著、聊著。

我想起伍爾夫（Virginia Woolf）寫下的一段話：

As a woman, I have no country; As a woman, I want no country; As a woman, my country is the whole world.