留學日記：在歐亞大陸彼端 春暖花開

Image copyright Getty Image caption 當作者問好朋友，國內外過年的差異時，他們傳遞給我的第一個關鍵詞是「父母」。

其實，當一個90後被問及春節的感受時，他想到的更多是休假，放鬆和無罪惡感的饕餮，但是當我身處八個時區之外，被問及同樣的問題，想到的，卻是清冷，惦念和處心積慮的複製。

過去的二十多年間，我生活在中國北方一個還算傳統的家庭，親朋好友，街坊鄰居用他們的方式告訴我，過年就是吃餃子，貼春聯，串親戚和壓歲錢，勉強還可以加一個，春晚。

風俗在中國這樣一個人情社會中，默默傳承也悄然改變著。有很多家庭放棄了在家裏張羅收拾，而選擇在飯店吃一頓年夜飯；小時候還用拙劣的書法寫過春聯，派送給親戚家，我甚至記得內容是「辭午馬馬馬虎虎，迎未羊洋洋得意」，後來多是商家印刷好的春聯，結實耐用卻再也沒了筆墨的靈氣；串親戚被集成在了年夜飯的環節，壓歲錢倒是年年不會缺，說到春晚，更像是網絡上一年一度的空前吐槽。倒不至於上升到傳統文化逐漸淡化這樣上綱上線的層面，我們只是賦予了這個「年」更強的時代感，毋庸置疑，「年」依然是中國人最重要的節日和一年到頭的盼望。

再來說說，我在英國的春節。當我被問及這個問題的時候，我的第一反應竟然是沒有什麼差別。兩方面原因，國內的生活條件好了，許多好吃的、新衣服不必等過年才有，所以在年輕人的生活中，春節被一定程度弱化；此外，倫敦作為世界城市可以提供給我們買年貨、感受中國氛圍的機會。看似有理，實則不然。今天下午去中國城採購年貨的時候，我仔細地想了這個「年」究竟有何不同，最後我室友在雨裏接到媽媽電話的背影，給了我答案。

一說吃餃子。從小我很想吐槽的一件事就是為什麼北方任何重大節日都要吃餃子，現在我也不知道，但是我學會了，並和三個南方室友吵吵要吃餃子。為了簡化和面的步驟，我們買了餃子皮，還險些連餃子餡兒都買了現成的。我應該可以想到，除夕那天應該會因為吃什麼餡兒的餃子，而撕逼的不可開交。說到這兒，也有些想念爸爸媽媽嫻熟地包餃子的畫面，今年應該會少包好多。

二說壓歲錢。已經24歲高齡並即將工作的我，勢必不太會要壓歲錢。但是沒了從小到大唯一的合法收入，心裏多少有些不爽，因為我啟蒙的理財意識或者摳門精神，就是在壓歲錢的催化下，一點點兒培養的。今年的新潮流，變成了「搶紅包」。不得不承認，互聯網金融的迅猛發展使得我們這些身處國外的留學狗，也可以享受到壓歲錢的溫暖，而且讓大家拿著手機、盯著群聊、設置好鬧鐘搶紅包的根本原因，其實是「搶」，因為不勞而獲和公然搶劫太符合大眾心理。

三說人情。當我問好朋友，國內外過年的差異時，他們傳遞給我的第一個關鍵詞是「父母」。孝道在中國，或者說東亞民族中都擁有很高的地位。其實在國外，最放不下的不是各種菜系的美食，不是被塞得滿滿的紅包，也不是張燈結彩火樹銀花，而是我們的父母，抑或親情。媽媽做的菜，爸爸包的紅包，和祖國大陸的繁花似錦，才對我們產生最深刻也最溫情的吸引。印象很深一句話，來自我一個連續五年在英國過年的室友尹聞博，他說「我們一半時間在過年，一半時間在視頻」，而視頻那頭緊緊連著的，不正是我們的父母？

說實話，擁有約14萬之多中國人的倫敦，很難讓你在春節找不到「過年」的感覺，但是這種氣氛營造的越濃郁越逼真，就越會讓你想起家鄉的感覺，想起家人朋友陪你度過的每一年。《一代宗師》裏宮二說，「這些年，我們都是他鄉之人」，王家衛將這種鄉愁寫盡了。不能將春節比喻成一個痛點，但她確實成了一種「達摩克利斯」之鬧鐘。

每年這時候，無論你是頂級學府裏徹夜通宵的學生，還是金融帝國裏打拼奮鬥的銀行家，你都會去翻一下農曆新年的日期，都會用或多或少的時間去回憶，春節裏每一個甚至說不出淵源、看似有些荒唐、卻在不停恪守的，習俗。而這種習俗，是無法隨著空間距離而稀釋的，只會變得越來越強。所以，在英國過年究竟是一種怎樣的體驗，將春節的魂融進血液，也將父母的愛刻在心裏，異域春節讓我更懂得珍惜，也更有力量前行，為了自己也為了心愛的人。

（責編：友義）

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