留英訪談：在倫敦學公關

公關（PR）是近年來發展迅猛的領域，愈加受到留英中國學生的歡迎。

倫敦威斯敏斯特大學以傳媒類專業著稱，其公關專業在業界也有不錯的口碑。

廣東女孩錢悅從威斯敏斯特大學公關碩士畢業後，在一家英國華人公關公司擔任客戶經理。

在接受子川採訪時，錢悅談到自己在倫敦這個國際大都市學公關的心得以及找工作的經驗。

子川：你在中國學的是英語專業，後來為什麼選擇到英國學公關碩士？跟你的實習經歷有關？

錢悅：是這樣的，我來英國之前在一家國際公關公司的中國分公司實習過，收獲挺大，也挺有意思。我一直以來都喜歡聽不同的人、不同的公司的故事，我覺得公關可以是一個把有趣的故事展現給大眾、與世界溝通的行業。

子川：為什麼選擇威斯敏斯特大學？

錢悅：我當時拿到了好幾所英國名校的錄取通知，選擇的時候有點艱難。後來我想，公關需要非常動態的城市環境，而倫敦是一個富有活力的國際大都市，舉行非常多文化活動。

我覺得，在倫敦能夠使我接觸到不同的文化和有創意的思想，對以後的職業發展會有幫助，就選擇來威斯敏斯特大學。

除了地理優勢外，威斯敏斯特大學傳媒類專業領先的排名、與媒體產業緊密的聯繫和強大的媒體校友網絡對於公關來說都是非常寶貴的資源。

公關作為媒體與客戶之間的橋樑，對媒體的了解至關重要。我建議大家在和不同媒體專業的同學接觸中，多學習從媒體的角度考慮問題。

我還幸運地贏得獎學金，被學校免去一半學費。我們專業的同學中共有4人獲得獎學金，其中有兩人拿到免學費還提供生活費的全額獎學金。

子川：來這裏讀書感覺如何？

錢悅：威斯敏斯特大學公關碩士（MA Public Relations）的課程內容包括公關在歷史上的發展，也有實踐性的練習，比如書寫新聞稿、提出公關方案、模擬新聞發佈會等等。

我來這裏之前已經通過一些前輩了解到，公關行業不僅需要在學校裏學習，必須把理論與實踐結合起來，把理論應用到工作中，才會有比較理想的結果。而我讀的這個專業實踐性的內容佔一半左右。

一年的碩士分為兩個學期，第一學期主要是理論的學習，第二學期有一些選修課，可以在通過這些課程接觸到來自各行各業的專家。我當時選修了時尚公關這門課，時裝界的專家會來給我們講座。通過這些講座，我們可以獲得第一手的行業信息和動態。

子川：你最後的畢業項目做的是什麼？

錢悅：我寫了一篇論文。當時新聞集團（News International）竊聽門眾多名人電話留言的事件非常有爭議，我選的主題就是英國公眾對媒體信任度的下降對公關行業的影響。

子川：很多中國同學來詢問威斯敏斯特大學的公關碩士專業，想了解情況。

錢悅：那一年我們專業有30人左右，包括我在內只有兩人來自中國。最近兩年可能稍微多了一些。

子川：在威斯敏斯特大學學這個專業收獲大嗎？

錢悅：我覺得收獲很大。除了能夠接觸到各行各業的專家，還能通過實踐性的作業讓我對公關行業有了不同側面的理解。

子川：你畢業之後是怎麼找的工作？

錢悅：機緣巧合。時尚公關選修課的一位客座講師是倫敦時裝周（London Fashion Week）的時裝秀導演。有一次，下課後，這位老師主動找到我，問我是否需要實習。我當然願意。

通過老師的介紹，我跟現在供職的華人公關公司Newland PR取得了聯繫。經過面試和筆試之後，開始到這家公司實習。兼職實習了幾個月之後，公司對我的表現比較滿意，就給了我一個全職的工作機會。

子川：當時那位業界人士為什麼會主動提出幫你找實習？

錢悅：這位老師告訴我，覺得我的英語挺好，而且在講座上問的問題「比較有洞察力」。但我覺得，中國人的身份也是我的優勢，畢竟這家公關公司面對的主要是中國客戶。

子川：這麼說你的求職過程還是挺幸運的？

錢悅：可以這麼說。但這也跟我之前的實習經驗也是分不開的。我後來的老闆在簡歷上看到，我從大學二年級就在政府部門、國際公關公司實習，這對我獲得後來的實習機會非常有幫助。

子川：那你現在工作的主要內容是什麼？

錢悅：我現在的職位是項目經理，職責包括業務開發、客戶管理、項目管理以及項目執行。其中項目執行工作內容包括與包括場地、餐飲、燈光音視頻技師、攝影攝像師等供應商之間的溝通和管理、媒體聯繫、嘉賓管理等。

每有一個新的項目，項目經理會根據團隊成員當時的工作量以及特長，組建項目團隊，做好分工。對項目經理的要求是既要有全局觀，不能因小失大，在重要的細節問題，又必須考慮周到，體現專業性。

子川：你覺得做公關最需要哪些方面的能力？

錢悅：溝通能力很重要，包括聽、說、讀、寫。寫是非常重要的一部分，這包括新聞稿等等。口頭上的溝通也非常重要，因為除了聆聽客戶的需求，還要與供應商溝通。在執行項目的過程中選擇一個值得信任，並且價格合適、性價比高的供應商是完成項目非常重要的一部分。

子川：想來英國學公關專業的中國學生越來越多，很多人也擔心找工作難。你對他們有什麼建議？

錢悅：首先，我建議大家盡量多積累實習經驗。其次，在實習的過程中，建議大家以發展的眼光看問題，因為幫助別人的舉手之勞往往在後來成為自己的寶貴資源。

同時，我建議大家廣交朋友，保持旺盛的好奇心，善於發現和建立信息和不同人事間的聯繫點，多參加行業相關的各種活動，最理想的是用博客等方式記錄自己的見聞和思考。

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