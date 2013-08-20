留英訪談：從醫學信息到圖書館管理

Image caption 李棄予：華人讀者的借閱習慣發生很大改變

英國大學的醫學專業受到一些中國學生的歡迎，醫療技術類專業也是相關領域之一。

出國之前有豐富工作經驗的李棄予來到英國深造，獲得倫敦城市大學（City University London）醫學信息碩士（MSc Healthcare Technologies）。

李棄予目前在倫敦市中心的威斯敏斯特區圖書館中文服務經理、查寧閣圖書館（Charing Cross Library）中文館館長。

在接受子川專訪時，她談到自己讀書的經驗和在英國做中文圖書館管理的心得體會。

子川：你在中國大學畢業之後工作了一些年，後來為什麼選擇到英國繼續深造？

李棄予：我之前在一家省級醫院的圖書館工作，後來幾個信息機構合併後負責這方面的工作。我覺得如果不能夠看到這個行業五年之後發展狀況的話，是不可能領導好一個部門的，但當時中國極少有開設醫學信息專業的高校，在這個非常新的行業基本沒有能夠深造的機會，所以就選擇到英國學習。

子川：為什麼選擇倫敦城市大學？

李棄予：當時英國開設醫學信息專業的大學為數也不多，倫敦城市大學的課程涵蓋範圍比較全面，非常實用，所以我就選了這所大學。

子川：這個專業有哪些內容？

李棄予：醫療上的決策支持—需要通過各種數據實證提供醫療輔助的支持、醫療信息的整理、計算機在醫療上的應用。我們會學做建模，比如，把血液、人體做成數學模型，這樣在電腦上就可以控制外科手術的進程。

你的器材不支持播放多媒體材料

子川：在這邊讀書覺得難嗎？

李棄予：剛開始的時候覺得很難，會有聽不懂的地方。我在課前就開始看相關資料，上課的時候才能好一些。這裏的老師很好，會主動問我是否聽懂，後來我就養成了不懂就問的習慣。這個專業平時有作業，期末要考試，最後還要交論文。

子川：整個讀下來覺得收獲大嗎？

李棄予：收獲挺大的。之前我在醫院工作的時候接觸過病案史、統計、遠程醫療等方面的東西，但都屬於很初步的階段，沒有在英國學的這麼深入。來了之後我發現，醫學信息中涵蓋了這麼多內容，計算機在醫學上的應用可以達到這樣的深度，能夠真正去輔助醫生、護士，作為他們臨牀決策的支持，非常有用。

子川：你畢業之後是如何找的工作？

李棄予：我在一個圖書館網站上偶然看到了威斯敏斯特區政府圖書館在招中文圖書負責人，而我的工作經驗完全符合職位的各項要求，就去應聘。

子川：申請的過程難嗎？

李棄予：可能因為工作非常對口，申請的過程很順利，沒有難度，因為有圖書館管理經驗的中國人比較難找。這個招工廣告此前已經登過好幾次，找了將近一年都沒有找到合適的人選。

子川：你現在在倫敦市中心的查寧閣圖書館擔任中文館館長，工作內容是什麼？

李棄予：主要是中文圖書的訂購、借閱，也負責與威斯敏斯特圖書館有關的華人社區活動、文化活動以及圖書館服務的推廣活動。

子川：有一些中國學生朋友可能不太了解其實在倫敦的圖書館可以借到中文書。請簡單介紹一下查寧閣圖書館。

李棄予：查寧閣圖書館已經有30多年的歷史，從1980年代就開始提供中文服務，那個時候規模比較小，現在越來越大。我們的藏書量在7萬冊左右，每年更新量將近1萬冊、借閱量約20萬次。我們凖備了70多種報刊，圖書涵蓋各個領域，社會科學、科普讀物、小說、藝術、哲學等等都有。

我們致力於提高倫敦華人社區整體文化水平，所以華人社區有文化方面的需要，我們就會有針對性地訂一些相關書刊。我們還提供文化活動，像畫展、攝影展，還有跟社區相關的健康諮詢、法律諮詢活動。

我們圖書館近期將開辦「漢語角」活動，既可以幫助學中文的外國人，也可以幫助華人子弟提高中文水平。我們還計劃開辦「英國生活」（Life in the UK）考試的入門課程，用中文向學員教授這個考試相關的社會文化背景。

辦這些活動的時候，有很多對公益事業感興趣的志願者加入進來，也有的活動是與其它機構合作舉行。

子川：現在已經進入網絡時代，傳統圖書行業受到很大的衝擊。對於在英國的華人來說，這些年你看到的情況如何？

李棄予：這幾年我們圖書館的借閱量確實減少了很多，以往小說的借閱量非常大，但是近年來因為很多中國出版的小說很多是先在網絡上發表，然後才出版實體書，所以很多人轉而上網看小說。

因為這些變化，我們在圖書訂購上也做了調整，進更多非小說類圖書，而且更針對新一代移民。比如，多訂一些商業、哲學、文化、藝術等方面的書刊，這些是非小說，圖文並茂，很少能夠在網上看到完整版本。

查寧閣圖書館中文書的藏書量在英國是最大的，而且地點毗鄰倫敦市中心的唐人街，我希望它能夠成為華人的文化、商務資訊中心。哪怕在這裏朋友碰面，是一個華人可以去的公共場所，即能夠分享資訊，還能夠參與這裏開辦的文化活動，讓華人與傳統文化更貼近。