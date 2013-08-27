倫敦商業金融學院推出大學預科課程

Image caption 倫敦商業金融學院是世界著名商學院之一

英國私立的倫敦商業金融學院（The London School of Business and Finance）同英國北方大學聯盟（The Northern Consortium UK）合作，推出了大學預科課程。

倫敦商業金融學院說，它凖備收150名學生，向他們提供獲得進入名大學所需的學業和英語技能。

參加該學院預科課程學習的學生將能保證進入英國11所大學中的一所大學學習。這11所大學包括曼徹斯特、利茲大學、利物浦大學以及謝菲爾德大學等。

英國北方大學聯盟NCUK是為希望進入英國大學的國際學生提供預科課程的主要商業機構之一。它說計劃在未來5年在全世界再多開設30個中心。

倫敦商業金融學院希望今後在其新加坡和多倫多分校也開設NCUK的預科課程。

此外，NCUK目前在中國開設了預科課程，學生在北方聯盟中國校區入讀一年的課程，然後通過北方聯盟的內部測試，無需參加雅思考試即可赴英國入讀大學。

編譯/責編：李莉