留英訪談：萊斯特大學帶薪實習項目

Image caption 阿索瓦：萊斯特大學的實習項目與眾不同

日前，英國萊斯特大學（University of Leicester）宣佈啟動帶薪實習計劃，每年向該校學生提供500個3-12個月帶薪全職實習機會。

提供實習崗的雇主包括萊斯特大學的各個部門以及業界一些中小型企業，目前僅對英國和歐盟學生開放。

萊斯特大學職業發展服務部門總監鮑勃·阿索瓦（Bob Athwal）在接受子川專訪時介紹開設該項目的初衷，並解釋為什麼要將實習項目擴展到包括中國學生在內的國際學生中。

子川：萊斯特大學的實習項目是怎麼來的？

阿索瓦：去年發佈的《威爾遜報告》（Wilson review）談到，在過去10年內英國高校與業界之間的聯繫有所加強，並強調給予學生帶薪實習機會的重要性。

那之後，萊斯特大學開始考慮作為大學應該怎麼做才能幫助我們的學生得到寶貴的工作經驗，為進入職場做好凖備。因此，我們拿出這樣一個項目，給學生到本地和國家級雇主實習，獲得工作經驗的機會。

子川：帶薪實習計劃具體如何實行？

阿索瓦：實習計劃目前主要面向英國和歐盟學生，但隨後我們會將其擴展到國際學生中。實習計劃每年有500個名額。想要加入實習計劃的萊斯特大學學生需要先參加一個職業發展項目。

我本人曾經在業界工作多年，我知道雇主希望畢業生身上有了解企業、了解職位的能力，並能夠把在讀書期間學到的知識和思考應用到職場。為了實現這些，我們需要幫助學生樹立情商，讓他們更有自我意識、更懂得反思，讓他們理解怎麼樣做才能在自己所選擇的職場領域成功。

想要參加實習計劃的學生必須經過個人職業發展項目，以便幫助他們了解自己是誰、表現得如何、融入團隊的情況如何等等。有這樣的經歷之後，我們才會把他們送到職場。這是一個競爭激烈的過程，學生申請具體實習崗位的時候有需要經過一個程序。我們負責與雇主談好，然後由這些企業自行選擇他們認為合適的學生去實習。

子川：英國一些其它高校也設有實習項目，萊斯特大學的實習計劃有什麼特別之處？

阿索瓦：其它高校的實習項目可能更多針對畢業生，而萊斯特大學是英國排名前二十的大學中第一家針對在校生推出實習計劃、並且給學生參與個人職業發展項目機會的高校。其它高校的實習項目可能更像單純從招聘的角度，而不是從學生的職業培訓的角度出發。我認為我們的帶薪實習很特別，因為我們向學生提供必不可少的學習和發展機會。

子川：實習期結束之後學生將來有可能成為這些企業的正式員工嗎？

阿索瓦：這是我們希望達到的效果。英國就業市場在改變，越來越多雇主提前招人，而不僅僅招畢業生。有的公司在大學生中挑人做短期實習，到畢業的時候再從這些學生中選人加入畢業生項目。

我們希望通過評估學生質量、通過學生參與個人職業發展項目之後做更好的凖備，使他們更適合這些雇主，以幫助學生找到自己渴望的正式工作。

子川：你談到把實習計劃擴展到國際學生群體的計劃，什麼時候可以實現？

阿索瓦：我們正在做這方面的工作，而且首先計劃用中國學生作為試點。我很快將飛往上海與一些雇主會面。我們希望了解留英畢業生回到中國之後的狀況，試圖了解這些畢業生的職場發展過程以及他們有什麼突出之處。

這樣，我才能夠更好地幫助在萊斯特讀書的中國學生發展所需技能。目前這個試點還處在非常初期階段。幫助所有的學生發展相關技能非常重要，所以我們的實習項目肯定不僅針對英國和歐盟學生。

子川：包括中國學生在內的國際學生面臨簽證的限制，你怎麼看？

阿索瓦：簽證確實是一個很大的限制。我認為中國學生需要了解哪些中國雇主可以在暑期提供實習機會，我們也需要明確萊斯特大學可以通過自身的關係網在中國為學生做些什麼。或者，我們可以幫助學生在萊斯特讀書期間找到哪些兼職工作機會，包括在學校的各個部門以及業界。

子川：有的中國學生不太適應英國的學習生活，你對他們有什麼建議？

阿索瓦：我能理解這種情況。萊斯特大學設有「伙伴」項目，將國際學生與英國和歐盟學生配對。我們想要包括中國學生在內的任何國際學生試著更好地融入這邊的生活，因為只有通過多與他人聯繫才能夠有完整的留學生活。

「伙伴」項目等措施努力確保本地和國際學生都能夠得到濃厚的國際性學習經驗。畢竟，多數學生理想中的未來是以國際性的心態展開自己的全球職業生涯，還有什麼比在讀書期間開始了解不同文化和不同人群更好的方式嗎？

我對中國學生以及任何國際學生的建議是，試著更好地抓住在英國讀書的良好機會了解不同的文化，扎進這個國際氛圍中，因為這對他們非常有幫助。