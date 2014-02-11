留英訪談：倫敦都會大學校長

Image caption 吉利斯校長：倫敦都會大學早已恢復正常運營

倫敦都會大學（London Metropolitan University）2012年8月被英國內政部吊銷招收國際學生的執照，引發巨大爭議的同時，包括中國學生在內的海外學生受到影響。

經過一系列檢查之後，內政部於去年4月恢復了該校的相關執照。

一年多的時間過去了，如今的倫敦都會大學情況如何？校長馬爾柯姆·吉利斯教授（Vice-Chancellor Professor Malcolm Gillies）接受子川專訪。

子川：倫敦都會大學目前情況如何？

校長：目前情況良好，我們在重建國際學生形像。同時，為了確保能夠向歐盟和國際學生提供最好的課程、確保這些課程符合學生的需求，我們正在做詳細的研究。

當前的英國高等教育市場競爭非常激烈，我們特別願意跟隨國際學生選擇課程的趨向。

舉個例子，越來越多中國學生對創意產業類專業感興趣，所以我們努力使我校的建築、藝術及設計學院能夠在滿足英國和歐盟學生的需求的同時，也滿足中國學生的需求。

子川：倫敦都會大學重新獲得招收國際學生的執照之後，國際學生人數增加了多少？

校長：我們其實從未失去多少國際學生，因為2012年被剝奪招收國際學生執照之後，我們上訴到最高法院，當時的在校生得以保留。

在我們與官方溝通的那段時間，確有一些學生轉到其它高校—事實上我們幫助他們找了接收院校，因為他們在學習的時候需要最大的安全感—那個時候英國各大高校通力合作。

但是，當時也有很多學生選擇留下來，絕大多數博士生留下來完成了學業，這對我們非常好。

我們現在必須要做的是，讓公眾知道，倫敦都會大學早已正常運行，並在繼續正常運營。

子川：在國際學生簽證問題上，倫敦都會大學希望政府怎麼做？

校長：我們希望政府在國際學生簽證問題上有一個統一且可靠的體系，這樣我們才能確保英國國際教育的金字招牌能夠保持其最高標凖。

大學擔心的是，當國際學生簽證政策發生變化時，或者出現腐敗行為的新聞，或者推行政策時效率低下，這些都在學生們對英國以及英國高校的信任上產生影響。因此，我們想要一個穩定的時期，讓整個世界都明確，英國的大門對合格的國際學生是敞開的。

子川：倫敦都會大學目前有多少中國學生？

校長：我們從來都不是僅對某個國家學生開放的大學，而是有來自超過150個國家的學生就讀。我校目前有大約100名中國學生。我們希望在一些中國學生感興趣的新領域招更多人。我們看到中國學生越來越不像以往那樣集中在商科，而是更多地向創意產業、科學等領域傾斜。

子川：你對中國學生的印象如何？

校長：我接觸到的中國學生都為了學業有成而竭誠努力，通常非常勤奮，但有時喜歡與其他中國學生一起做小組作業，而不是與其它國家的學生一起。

子川：你對中國學生有什麼建議？

校長：這幾天BBC調查節目《廣角鏡》揭示，一家大公司的某個英語考試項目存在嚴重造假行為。

我想，應該讓包括中國學生的所有學生了解的是，當他們申請來英國學習的時候，必須有真實的英語成績，並且以往的成績單必須凖確無誤。如果申請者的材料真實，並且達到大學的入學標凖，會很有可能成功拿到簽證。

子川：倫敦都會大學在哪些地方吸引中國學生？

校長：倫敦是世界上最令人興奮的城市，而我校位於倫敦市中心。我們有為倫敦需求服務的歷史，這意味著我們在商業、創新企業以及確保技能被應用在未來企業上有很好的位置。

要知道倫敦是目前經濟復蘇的發動機，2014年來倫敦讀書的學生有很好的機會趕上這個英國在過去7年內爭取來的經濟重啟浪潮。

子川：你將於今年年底退休，你認為留下了什麼傳承？

校長：我希望我走的時候倫敦都會大學能夠達成它1948年成立時建立的使命，即向所有合格申請者開放的大學。就像我的很多前任所做的那樣，我留下這一傳承非常重要。

倫敦都會大學不想成為精英大學，而是一家為那些希望有機會上大學的人開放的大學—這些人來自非常多元化的國籍和家庭背景。我們因此非常自豪。