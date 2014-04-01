留英訪談：「夢工坊」設計與科技挑戰賽

Image caption 凱瑟琳·麥克德莫特教授：中國學生很勤奮很有天分

英國創意產業非常發達，英國高校的設計類專業是近年來頗受中國學生歡迎的專業。

金斯頓大學（Kingston University）主導的「夢工坊」，即Dream Lab設計與科技挑戰賽今年已經是第三屆。

這一比賽吸引多家中國高校團隊的參與，融合設計與科技這兩個領域的創意項目引人關注。

金斯頓大學以及伯恩茅斯大學還設置獎學金，支持相關院校的中國學生來英國深造。

挑戰賽負責人、金斯頓大學設計學院研究生項目主任凱瑟琳·麥克德莫特教授（Professor Catherine McDermott）在接受子川專訪時介紹了今年比賽的不同之處，並向中國學生提出建議。

子川：「夢工坊」挑戰賽是怎麼來的？

凱瑟琳·麥克德莫特（以下簡稱「凱瑟琳」）：英國文化協會（British Council）2009年面向各高校徵集在中國舉行並能夠展現英國高等教育創新的活動方案。英國在全球一些領域處在領先地位，他們對與這些領域相關的項目特別感興趣，特別是把不同的領域結合起來，創造全新且令人興奮的活動。

金斯頓大學的「夢工坊」是將科技與設計這兩個聯繫不多的領域結合起來的項目。這個項目還帶來了英國高等教育的另一個關鍵特徵，即與各個不同機構合作。

例如，我校與皇家藝術學院（Royal College of Art）、科技博物館（Science Museum）緊密合作。

子川：「夢工坊」挑戰賽的過程具體是怎樣的？

凱瑟琳：「夢工坊」的概念其實非常簡單，它的形式就像歌唱選秀節目。我們提供一個說明，然後邀請來自中國各大學的團隊參加淘汰賽。

上一屆比賽吸引了150多個中國高校團隊的參與。學生們在網上互相交流，然後向評審委員會上交點子。經過幾輪選拔，進入最後階段比賽的五個團隊獲邀前往北京參加總決賽，現場講解自己的方案。

與所有比賽一樣，「夢工坊」挑戰賽最後決出一個優勝團隊。優勝團隊獲得的獎勵是免費到倫敦訪問一次。

我們選出一個能夠讓科學家、藝術家、設計師都參與其中的主題。前兩屆比賽的主題分別是少有人理解的領域「睡眠的科學」和與每個人都有關的食品的未來—「新食主意」。

子川：大連民族學院的傳奇團隊（Legend）贏得了「新食主意」的冠軍？

凱瑟琳：大連民族學院的團隊是一個不尋常的冠軍，因為這是一家規模較小的高校，知名度並不特別高。從某種程度上看，這也是挑戰賽的好處之一，名校團隊不一定是優勝者，不見得會拿出最棒的想法。

大連民族學院的團隊是令人驚訝的勝者，因為從技術和才能來看，他們是當仁不讓的冠軍。他們的項目結合科技、設計、未來視野，非常激勵人。

傳奇團隊的「Eco-Tech Kitchen」項目把生產和食用食物的過程放在社會大環境中。評審團中的科學家非常支持他們的想法。

子川：今年的新一屆「夢工坊」挑戰賽有什麼不同？

凱瑟琳：我們發現，參賽的中國高校團隊很享受整個比賽的過程，包括在線上與其他機構的專家和學生交流。今年我們計劃融合工程這個領域，把設計與工程相結合起來。

我了解到，英中兩國政府都在試著把更多年輕人吸引到工程領域—包括男生和女生—來鼓勵更多人從事工程行業。

子川：你接觸的中國學生多嗎？

凱瑟琳：有很多。我自己是當代策展藝術碩士（MA Curating Contemporary Design）的課程主任，這個專業每年大約有10名中國學生。他們畢業後都回到中國，在博物館這類機構從事創意產業相關工作。我們總是被中國學生的想法和創造力所折服。

這個學年我們也把焦點放在中國。我們與曼徹斯特華人藝術中心合作。曼徹斯特有英國最大的華人社區之一，是與很多中國事物有關的焦點。

我們合作舉辦的論壇請來了上海藝術館以及香港西九龍文化區尚未開放的藝術館的專家。我們用這個機會審視策展在中國的關鍵演變—正在發生什麼、博物館和策展人都在做什麼、他們如何看未來等等。

子川：「夢工坊」項目為金斯頓大學吸引了更多中國學生嗎？

凱瑟琳：肯定的。不僅是「夢工坊」，我們做出很多努力包容和支持中國學生。例如，中英獎學金基金（Sino-British Fellowship Trust）向一位中國策展人提供到我校學習的獎學金。

我們確保，我校不僅與在倫敦的中國學生緊密聯繫，同時還與已經回中國發展的中國畢業生保持聯繫。

子川：統計數據表明，過去5年來倫敦攻讀創意產業類專業的中國學生顯著提高。

凱瑟琳：我策展的一次展覽去年11月由訪華的倫敦市長約翰遜在北京宣佈開幕，這類活動吸引了很多中國學生到倫敦學習。在如何支持中國學生的問題上，我們考慮了很多。

倫敦有一些英國最好的高校，這裏文化多元，在這裏學習的經歷對中國學生非常有益。倫敦可以提供個人職業發展獨一無二的機會。

子川：你對中國學生有什麼建議？

凱瑟琳：我對學生們的建議是，考慮倫敦可以為你帶來什麼的同時，也想想你能為倫敦帶來什麼、為你的大學帶來什麼。

另外，我希望中國學生努力融入倫敦的學生社群。我們發現，中國學生剛來的時候可能不太願意與別國學生交流，僅僅因為雙方都在等待對方先開口。我建議大家主動一些，多與他人交流。

（責編：尚清）