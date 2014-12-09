留英訪談：UCFB足球學院院長

Image caption 威爾遜：UCFB學生有機會在體育產業界實習

英國以足球運動聞名於世，英超聯賽吸引包括中國人在內的無數全球觀眾，一些英國高校的體育類專業深受歡迎。

UCFB足球學院（University College of Football Business）是一家專門培養體育相關人才的高校，該院倫敦校區就設在英格蘭足球隊的主場溫布利大球場（Wembley Stadium）。

UCFB院長菲利普·威爾遜（Philip Wilson）在接受我專訪時介紹其整體情況、課程設置和特別之處。

子川：UCFB足球學院是怎麼來的？

威爾遜：通常來說，人們看體育的焦點是運動員的表現，而不是整個產業。UCFB足球學院的創始人之一有了把體育看作一個產業的想法。

我們的倫敦校區就設在溫布利足球場中。比賽的時候場上有22名球員，5千名工作人員—與像別的產業那樣，可能台前只有一個人，但是這個人的周圍有價值連城的全球性產業。

UCFB在人們感興趣的體育產業環境下教授傳統學位，比如金融、法律、市場、傳媒等等。這些本科課程都專注於體育領域

我們將在明年開設碩士階段的課程，除了常規的碩士，還有國際體育產業工商管理碩士MBA。

子川：UCFB在足球場教學，是如何操作的？

威爾遜：我們用了幾年的時間把溫布利球場改造為大學校區，我們被允許在那裏為3千名學生上課、佔用25%的空間。

UCFB所有的教室、多媒體區以及圖書館都是特製的，並且面向球場。我們的學生每天走進體育場，在能看到球場的教室中，也就是在產業環境中學習。這種經驗非常與眾不同。

這是UCFB在溫布利球場的第一年運作，目前約有700名學生。我們在英格蘭西北部的伯恩利（Burnley）校區已經開課好幾年。每年學生總數都在上升。

我院收到英國高等教育質量監管機構QAA監管，並且在今年的監測中獲得了很不錯的結果。

子川：溫布利球場有比賽的時候怎麼樣？

威爾遜：溫布利體育場不但有足球比賽，也有美式橄欖球比賽等其它活動，甚至也有大牌歌手或樂隊在那裏召開演唱會。

我院學生不但有機會免費觀看這些活動，也有機會在這些活動中工作。他們可以從各個角度觀察整個產業。

子川：UCFB學生有實踐/實習機會嗎？

威爾遜：我們教學的關鍵點是讓學生在扎實學業平台的基礎上獲得工作機會。因此，本科3年期間學生有機會在溫布利球場實習，從操作、財務、法律等等。

學生還有機會在溫布利球場的企業合作伙伴公司實習，包括耐克、紅牛。這使學生的簡歷更加豐富—除了上理論科目，他們還有機會將學到的知識應用到實踐中。

學生還有機會被送往海外機構實習，歐洲、美國、亞洲，比如，香港。我們不僅關注足球，也關注一級方程式賽車等其它體育項目。我們從全球性的角度看體育，而不僅是以英國角度。

儘管實習不是必修，但是UCFB的接觸時間是其它高校兩到三倍。例如，學金融的學生每周的接觸時間可能是20-30小時，而別的學校可能只有8-10小時。多出來的時間包括實習和其它一些活動。

我們根據每名學生的個性和興趣幫他們找出合適的實習機會。讓學生在豐富簡歷的同時，很多實習也是有報酬的。

子川：UCFB目前有中國學生嗎？

威爾遜：UCFB目前只有1位中國學生。我們前不久收到招收國際學生的Tier 4執照。所以，從明年開始，我們將招收更多海外學生。

我們對學生、特別是國際學生的態度是，都是關於接觸時間。我們是小班上課，每堂課有15-18人，而英國高校通常每堂課會有更多學生。

我院每名學生都有一位學術導師，照顧他們3年。每位導師負責的學生可能只有10-15人。就好像每名學生都是學術運動員，每個人都有個人學術導師，細心照顧每方面的個人發展，爭取到最好的成績。

除了學術導師，每名學生還有一位生活導師，在3年期間照顧他們的方方面面。因此，我院的輟學率非常低。

例如，UCFB目前從大一升入大二的學生中，只有2.8%學生放棄學業，而其它一些高校可能高達20-30%。這是因為我們把每一位學生看作獨特的個體來照顧—學生對我們來說非常寶貴。