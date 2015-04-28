留英訪談：「緊握中英商業合作大潮機遇」

Image caption 王曉兵（左二）在中國商業周論壇上與聽眾互動

前不久，曼徹斯特大學（University of Manchester）學生組織曼徹斯特中國商業協會舉辦了中國商業周活動，邀請各界相關人士做主題演講並參與圓桌論壇，解讀中英商業最新動向、分享投資、創業、求職的成功經驗。

曼徹斯特大學經濟學講師王曉兵是商業周活動的嘉賓之一。

他在接受子川專訪的時候談到參與商業周的過程、收獲及其特別意義。

子川：您是如何加入到曼徹斯特商業周活動中的？

王曉兵：曼徹斯特中國商業周是由曼城中國商業協會舉辦的，該協會是曼徹斯特大學一些華人學生創辦的非盈利學生組織。

我在曼大給本科三年級學生教一門有關中國經濟的課，每年約有200多學生，外國人為主，中國人佔少數。一些中國學生上了我的課之後覺得很喜歡，就邀請我參加論壇，講有關中國經濟和商業的東西。

子川：商業周大致日程是如何安排的？

王曉兵：商業週期間每天舉辦一次或兩次論壇，我參與的是第一天的圓桌論壇，名為「緊握中英商業合作大潮機遇」。

4位嘉賓中除我之外，還有英國貿易投資發展署（UKTI）西北區亞太部長Phiomena Chen，北京建工集團執行董事王衛波，天露法律諮詢事務所的律師Stella Feng。

我們每人講了十幾分鐘，然後有很多學生問各種各樣的問題。整個論壇持續了近兩個小時，有非常激烈的討論。

子川：您主要講了什麼？

王曉兵：我主要講了英國跟中國的經濟和文化上的差別、中國經濟發展的長遠、以及作為中國學生或者會講中文的外國學生，如何利用自己跨文化的優勢來抓住這些商業機遇。

子川：聽眾主要問了您哪些問題？

王曉兵：有一些問題跟宏觀經濟關係比較大，比如中國的發展成就和發展趨勢、英國這邊的優勢行業、英國如何建立和保持自己的競爭優勢等等。

論壇的聽眾主要是在英國受教育的中國學生、學習中文和中國文化的外國學生，以及少量對中國文化及商業感興趣的學生和已經工作的人。有些聽眾甚至從倫敦以及全英各地特意趕來。

除了宏觀問題，大家比較關注作為個人，如何利用在英國學到的知識和文化為自己創造發展機會。我的主要觀點是，他們能夠利用這些與中國有關的優勢在英國發揮。

比如說，在中國，很多行業可能在經過一輪發展之後現在已經飽和了，而這些領域在英國卻不一定飽和—有些行業可能也飽和，但有一些不一定。

沒有經過跨文化教育或者沒有跨文化經歷的人是很難看見這些機會的。而對於有過跨文化經歷的人來說，就很有可能看到特定的市場，這就是優勢。但這種優勢經常不被人注意，如果對這種東西進行發掘，就有可能會開拓新的商業機會。

同時，這些人在英國學習、工作之後，能夠把一些英國這邊的長處，英國市場的一些東西帶到中國去。比如說，回到國後發現中國有些東西沒有，但是英國有，而且已經發展了好多年，那麼也可能在中國也開展這樣的業務。

跨文化的商業機會很多時候在本身的文化和商業環境中看不見，但當你有了跨文化經歷的時候卻能非常清楚地看見。這就是這些人的優勢，需要很好地將其利用起來。

子川：最近幾年英國政府收緊簽證政策，對想要留下取得一定工作經驗的華人學生來說比較難。就此您怎麼看？

王曉兵：是的，英國的移民政策限制了這方面的發展，但是即便如此，大家在學習期間是處在這種文化環境中的。只要細心觀察，也是可以發揮優勢的。

同時，還有企業家移民這個簽證類別。如果有真正的想法，其實可以申請企業家移民甚至投資移民。

另外，我們整個的重點也不光是說在英國發展，還可以在中國發展，但是要把在英國所學的所經歷的拿回去。

還有一點，雖然我們說的是商業活動，但你也不一定非要做商業的東西。比如說，回國後你可以把在英國學到的非盈利組織的知識、在英國經歷的教育制度等等拿回中國開展。

子川：參與這次活動有沒有感覺意外的地方？

王曉兵：我的一個最大的感受就是，很多年輕學生對投入商業非常有熱情，且這種熱情遠遠超出了我的想像，大家的創業激情非常高。同時，年輕人周圍的機會非常多。

這些讓我覺得受到一些感染。因為學術生活相對枯燥一些，人也會比較學術化，而在論壇上接觸到的學生，他們的思路非常開闊，很多時候想問題的方法比我都要開闊，讓我也學到了很多。

子川：參與這種活動對您和學生來說有什麼特別意義？

王曉兵：從我的角度，我幫助學生了解我們領域的同時，他們也使我開拓了眼界，讓我感到他們對商業、對生活、對各種新鮮事物的激情。

對學生來說，他們得以從專業的角度學到了很多東西。我參與的只是一個圓桌論壇，就有4位嘉賓發表演講並與聽眾互動—有人講親身經歷、有人講政府政策、有人講宏觀層面的東西、還有人講具體操作，學生們應該獲益匪淺。

（責編：郱書）