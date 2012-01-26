Image copyright AFP Image caption 在英國，把孩子從出生養到21歲，一般家庭父母需要花將近22萬英鎊，且這筆開支逐年上漲。

在英國養孩子貴，而且育兒費用在逐年上漲。不過，貴到什麼程度呢？

一項最新調查發現，一個孩子從出生到21歲，這21年時間需要父母花218000英鎊。這比去年統計的數字漲了3.3%。

按地區來看，倫敦的育兒費用最高，把孩子養大平均需要近24萬英鎊，東北地區最便宜，是20.2萬英鎊。

發表這份調查報告的退休養老保險公司LV=警告說，家長們不要指望最近的將來這筆開銷的壓力能減輕。

教育最貴

報告說，一般而言，英國普通家庭的父母一年用在孩子身上的錢是10,382英鎊，一個月是865英鎊，一天是28.44英鎊。

LV=公司2003年開始發表《育兒成本》（Cost of a Child）年度報告。那一年的計算顯示一個孩子長到21歲，父母的投入是14萬英鎊。

從育兒開支的類別來看，孩子的教育是各項育兒開支里最大的一筆，將近71800英鎊；其中包括校服、課外俱樂部和大學學雜費等開支。

這筆開支上漲也最快，今年比去年增加了5.1%。

其次是托兒費，近62100英鎊；過去一年這筆開支上漲了2.7%。

孩子的食物開銷這一年里漲了4%，達到18667英鎊。

另外，這21年里父母給孩子的零花錢一般是4000英鎊。

大學最貴

0-21歲期間，最後三年（18歲 - 21歲），也就是上大學的三年，父母的開銷最大，每年平均花17459英鎊，比去年的統計上漲5%。

有鑒于此，15%的父母表示孩子上了大學後需要承擔一部分費用。

不過，從開支的類別來看，跟去年相比，家長花在孩子的玩具和業余愛好上的錢減少了4.6%，總共是9248英鎊；休閒和游樂開支也略有下降（0.6%），總共是7303英鎊。

這份報告由經濟與商業研究中心（Cebr）撰寫，其中也包含了對2119名英國成年人的調查結果。