Image caption 自閉症典型症狀是與人交流有困難。

科學家們周四（1月27日）宣布說，有自閉症（autism）的兒童在生命早期就會有征兆，這樣就會幫助醫生們可以提前診斷自閉症。

英國的調查人員對104名兒童進行調查，首先對他們在6-10個月階段進行觀察，然後在3歲時再做觀察，發現那些最終患有自閉症的兒童在與他人進行目光交流的時候腦部活動存在異常模式。

這個調查的負責人約翰遜（Mark Johnson）表示，研究顯示對腦部直接測試，可以幫助預測嬰兒是否會在未來有自閉症，嬰兒最小可為6個月大。

世界上有1%的人口患有自閉症，症狀範圍從較嚴重的精神滯呆，幾乎無法與人交流，到相對溫和的亞思伯格症。

自閉症最主要的症狀是溝通能力差，以及社交困難。醫生們一直希望能夠盡早得知這種病狀，從而可以幫助自閉症的兒童提高相關技能。

一些非常典型的自閉症症狀通常不會在兩歲之前顯示，因此也通常只能在兩歲之後才能會確診是自閉症。

腦部活動

約翰遜指出，“在這個年齡組（1歲以下）的兒童沒有什麼特別的行為跡象，因此我們希望能夠通過更直接地測試腦部活動（brain activity）來找出一些早期征兆。”

約翰遜的研究小組觀察了一些患病風險相對較大的嬰兒，原因是他們有哥哥或姐姐已經有這種症狀。

研究人員觀察嬰兒在眼睛看人的時候與目光離開時的不同腦部活動電波。

那些事後正常發展的孩子在直視看人的時候的腦電波與目光移開時的完全不同。

但是大多數事後發現有自閉症的孩子在測試看人和不看人時的腦電波則區別不大。

約翰遜指出，這是早期預測自閉症的第一步，但是仍然需要做更多的調查以証實腦部活動指數的作用。