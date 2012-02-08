警察捉小偷 自己追自己

Image copyright l Image caption 便衣警察似乎總是差了一步，看不見“可疑男子”。

英國薩塞克斯郡的一個集市小鎮上接連發生入室盜竊案件。

一位仍在試用期的警察自告奮勇，下了班脫下警服換上便衣，潛伏在小鎮的街頭巷尾監視觀察。

終于，他的敬業精神得到了回報。警察局的閉路電視監控指揮室的同事告訴他，在一條側街里，看到一個男子“形跡可疑”。

便衣警察立刻趕到側街。指揮室說，你已經追上了!

為什麼總是慢了一步

可便衣警察卻看不到“形跡可疑”的男子。

指揮室說，你的位置就在“可疑男子”所在的地方。可便衣警察似乎總是差了一步，看不見“可疑男子”。

這樣追了20分鐘後，一位警長走進指揮室，看到閉路電視畫面上的那個“可疑男子”，哈哈大笑，說那是咱們的實習警察。

這個“警察捉自己”的故事，是一位高級警官在警察自己的行業雜志《警察》上披露的。

這位警官說，那位試用期警察總想試試當便衣的感覺，總是自告奮勇，下了班換上便衣繼續工作。

薩塞克斯警方說，他們知道《警察》雜志上披露的這個事情，但不能提供更多的細節。