英医学学会建议捐器官默认制
- 2012年 2月 13日
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鑒於英國器官捐獻率難以滿足需求率，英國醫學學會（British Medical Association）建議實施器官捐獻默認制，除非個人或家庭明確提出反對，否則默認捐獻器官。
最新數據顯示，英國器官捐獻率過去三年提升至25%，預計到今年四月，這一比例會提升至34%。
不過，這仍難達到2013年50%的目標，很多人需要移植器官的病人面臨很長的等候時間，不少人在這期間病死。
BMA說，即便能達到50%器官捐獻的預定目標，這也改變不了供不應求的緊張局面。
該學會說，可以採取默認式的系統，除非個人或家人明確表示不願捐獻器官，否則均被認為同意捐獻。
此外，該學會還建議考慮擴大器官捐獻的來源，對那些腦死亡等高位捐獻人群，也應當予以考慮。
目前，威爾士考慮於年內提出器官捐獻默認制的法案，有望於2015年予以實施。但英格蘭尚未考慮這一做法。
英國目前需要腎臟移植的病人多達8000人，其中7000人在等候名單上。2010至2011年，死亡捐獻腎臟案例為1502個，另有1020個活人捐贈案例。