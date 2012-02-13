Image caption 英國器官捐獻率近年上升，但仍難滿足需求。

鑒於英國器官捐獻率難以滿足需求率，英國醫學學會（British Medical Association）建議實施器官捐獻默認制，除非個人或家庭明確提出反對，否則默認捐獻器官。

最新數據顯示，英國器官捐獻率過去三年提升至25%，預計到今年四月，這一比例會提升至34%。

不過，這仍難達到2013年50%的目標，很多人需要移植器官的病人面臨很長的等候時間，不少人在這期間病死。

BMA說，即便能達到50%器官捐獻的預定目標，這也改變不了供不應求的緊張局面。

該學會說，可以採取默認式的系統，除非個人或家人明確表示不願捐獻器官，否則均被認為同意捐獻。

此外，該學會還建議考慮擴大器官捐獻的來源，對那些腦死亡等高位捐獻人群，也應當予以考慮。

目前，威爾士考慮於年內提出器官捐獻默認制的法案，有望於2015年予以實施。但英格蘭尚未考慮這一做法。

英國目前需要腎臟移植的病人多達8000人，其中7000人在等候名單上。2010至2011年，死亡捐獻腎臟案例為1502個，另有1020個活人捐贈案例。