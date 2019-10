Image caption 倫敦警方表示需要與公眾配合來應對恐怖威脅。

倫敦警察總署開通反恐專線電話,鼓勵市民報告可疑行為,以便更有效應對恐怖行徑。

倫敦警署展開為期四周的宣傳活動,活動冠名為「可能沒事,不過……」(It's Probably Nothing, But …),並在社區和不同族裔的媒體上刊登廣告。

警方還凖備將宣傳資料送進倫敦140萬戶家庭。

倫敦警署助理副警長斯圖爾特·奧斯伯恩(Stuart Osborne)說:「對英國和倫敦的恐怖威脅仍然存在,我們只有得到公眾的支持才能更好應對這種威脅。」

他說:「恐怖分子就在我們中間,我們希望你能告訴我們生活中的異常現象。」

奧斯伯恩說,他能理解公眾向警察透露線索的擔憂,但這些信息很重要,因為能拯救性命。

他說,倫敦警署寧願收到很多沒有下文的舉報,也不願什麼信息也聽不到。

這一保密熱線電話號碼是0800 789321。