伦敦警署开通反恐热线
- 2012年 2月 13日
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倫敦警察總署開通反恐專線電話，鼓勵市民報告可疑行為，以便更有效應對恐怖行徑。
倫敦警署展開為期四周的宣傳活動，活動冠名為「可能沒事，不過……」（It's Probably Nothing, But …），並在社區和不同族裔的媒體上刊登廣告。
警方還凖備將宣傳資料送進倫敦140萬戶家庭。
倫敦警署助理副警長斯圖爾特·奧斯伯恩（Stuart Osborne）說：「對英國和倫敦的恐怖威脅仍然存在，我們只有得到公眾的支持才能更好應對這種威脅。」
他說：「恐怖分子就在我們中間，我們希望你能告訴我們生活中的異常現象。」
奧斯伯恩說，他能理解公眾向警察透露線索的擔憂，但這些信息很重要，因為能拯救性命。
他說，倫敦警署寧願收到很多沒有下文的舉報，也不願什麼信息也聽不到。
這一保密熱線電話號碼是0800 789321。