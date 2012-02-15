Image caption 英格蘭東南的東薩郡似乎風水獨好，贏得5萬英鎊以上彩票大獎的人數為全國之首。

來自英國全國彩票公司（National Lottery）的統計數據顯示，在英格蘭東南部東薩郡（Essex）的羅姆福德鎮（Romford）購買到的彩票贏得最多次數的獎項。

據悉，這個小鎮在英國准許運營彩票短短17年歷史中，已至少有300名居民贏得過5萬英鎊以上的獎項。

也就是說，自1994年英國立法允許運營彩票抽獎以來，羅姆福德鎮居民每1238個人中就至少有1人中獎。

在幸運排行榜上，北倫敦的安菲爾德（Enfield）排名其次，每1378人中便有1人中獎。

肯特郡的達特福德排名第三，每1391人中1人中獎。

「好運熱點」

好運熱點 英國5萬鎊以上彩票大獎贏者最多地區前10 1 羅姆福德（Romford）每1238人中1人； 2 安菲爾德 （Enfield）每1378人 3 達特福德 （Dartford）每1391人 4 紐卡斯爾 （Newcastle upon Tyne）每1392人 5 桑德蘭 （Sunderland）每1421人 6 利物浦 （Liverpool）每1425人 7 沃靈頓 （Warrington）每1428人 8 布羅姆利 （Bromley）每1443人 9 紐波特 （Newport）每1452人 10 唐卡斯特 （Doncaster）每1472人

名列前茅的還有英格蘭北部的紐卡斯爾、桑德蘭、利物浦和沃靈頓等城市。

全國彩票公司的發言人表示，這是公司第一次將5萬英鎊以上的獎項加以統計分析，可以更加全面的反映彩票消費市場和全國各地的「幸運熱點」。

發言人還表示，諸多熱點中，東薩似乎風水獨好，因為當地城鎮已連續多年中獎率排榜首——先是伊爾福德（Ilford），再有羅姆福德。

統計數據顯示，經濟發展相對落後、對政府救濟金依賴較多的英格蘭東北部市鎮也是贏得彩票獎金相對較多的地方。

不過，全國彩票公司的發言人也指出，迄今為止全英各地已有2800多人贏得過100萬英鎊以上大獎，而大獎得主遍布英國每個角落，因此也可以說全英國每個地方都「運氣不錯」。